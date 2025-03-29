【K社韓國小百科】Z世代求職趨勢報告：週休四日製成新寵，三星蟬聯大學生理想僱主榜首

「月火水木土土土」指的是一週工作四天，休息三天的「週四日制」。 Z世代求職者對於這種制度有什麼看法呢？

根據韓國頂級求職平台「CATCH」對1778名Z世代求職者進行的調查顯示，有87.0%的人表示「工作時間與福利制度會影響求職選擇」。 認為「影響一般」和「沒有影響」的分別佔11.0%和2.0%。

Z世代求職者最喜歡的工作時間福利是「週四日（41.0%）」，其次是「彈性工時制（28.0%）」和「選擇性工時制（11.0%）」。 此外，也有「彈性上下班制（10.0%）」和「彈性工作制（9.0%）的選項，這反映出Z世代對於工作與生活平衡及個人時間的重視。

然而，當工資與工作天數掛鉤時，Z世代的選擇發生了變化。 若薪資根據工作天數決定，有54.0%的人選擇了「週五日制」，而選擇「週四日制」的人降至32.0%。 甚至有14.0%的受訪者表示願意接受「週六日制」，以獲取更高的薪資。



CATCH的金正賢部門長表示：「對Z世代而言，工作與生活平衡固然重要，但薪資減少則是另一個考量因素。 若企業考慮導入工作時間福利制度，不妨嘗試彈性工時制等更現實的替代方案。」

那麼，2025年韓國大學生最想進入的企業是哪家呢？ 根據韓國人力資源科技公司「Incruit」對1144名正在求職的大學生進行的調查顯示，在2024年被韓國公平交易委員會列為公示對象的20家大企業集團中，「三星」以16.8%的支持率高居榜首。 選擇三星的理由中「滿意的薪資與獎勵制度」以44.8%的佔比成為最主要因素。緊隨其後的是「CJ（11.7%）」，選擇該企業的學生中，有19.4%的人看重其「優越的福利待遇」。第三名是「現代汽（（10.9%）」，第四名是「SK集團（10.4%）」，選擇這兩家企業的理由以「滿意的薪資與獎勵制度」為主，佔比分別為51.2%和54.2%。第五名則是「Kakao（9.4%）」，選擇Kakao的理由是「在業界和社會上的領先企業形象（18.5%）」。 排名第六至第十位的依次是「LG（5.2%）」、「POSCO（5.1%）」、「農協（4.9%）」、「新世界（4.8%）」和「Celltrion（3.9%）」。



在具體的子公司方面，三星電子以58.9%的支持率成為三星集團最受歡迎的子公司; CJ集團中則是「CJ Olive Young」（41.8%）最受青睞; 現代汽車集團內的「現代汽車」以78.4%壓倒性優勢位居第一。SK集團則以「SK海力士」（62.7%）最受歡迎，Kakao集團中「Kakao」（41.7%）本部獲得最多支持。 其他受歡迎的子公司還包括：「LG電子」（40.7%）、「POSCO與POSCO E&C」（並列32.8%）、「農協銀行（53.6%）、「新世界」（70.9%）、「Celltrion」（64.4%）

這項調查顯示，大學生在求職時，除了工作與生活平衡，薪資與福利仍然是最重要的考量因素。

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