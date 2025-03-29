【韓網熱門】《苦盡柑來遇見你》這一幕觀眾反應很不同：哭暈vs突兀

《苦盡柑來遇見你》正在熱播中，主演陣容的精湛演技牢牢抓住了觀眾們的視線。

Theqoo上有網友提問「《苦盡柑來遇見你》反應很不同的一幕」，正是寬植（朴寶劍 飾）和愛純（IU 飾）的小兒子「銅明」因意外夭折，夫妻倆痛苦的場景，「『太難過了，演得太逼真了，救救銅明吧！』大哭的觀眾 VS 嗯？ 這麼突然？ 撓頭思考的觀眾」，你屬於哪一種？



폭싹 속았수다 자식 잃은 애순관식

어떡하면 좋은데 ㅠㅠㅠ 양관식이 돼서 꺽꺽 같이 울어버렸다고,,,

"아비의 울음이 파도를 덮었다"

숨놓아버린 동명이 팔과 발을 연신 만져대며 넋놓아버린 아이유연기는 어떻고. 박보검아이유 걍 엄마아빠였어#폭싹속았수다 #아이유 #박보검 pic.twitter.com/UTnPexFUAi — 따뜻 (@bravomylife0707) March 14, 2025

韓國網友評論：

1. 看時候讓我想起了我媽媽。 她小時候，最小的姨媽大概在五歲左右因病去世，而剛滿二十歲的大舅舅則因溺水事故離開了。 在媽媽小時候拍的全家福裡，那兩位親人也以童年的模樣定格在照片中。 但他們在我出生前就已經去世了，我從未見過他們，因此對他們感到有些陌生，心裡也說不出的難受。 想到外公外婆白髮人送黑髮人，痛失兩個子女，就覺得特別心酸

2. 每次看到都痛哭

3. 我也覺得有點刻意而為之，讓人懷疑這段情節是否真的有必要，感覺像是為了悲劇而悲劇。

4. 超F屬性人看劇真的會被吸光精力，想看又不敢看ᅲᅲᅲᅲᅲ光看短影片就已經哭得不行了

5. 這在以前是經常發生的事情，哭死我了

6. 雖然我能理解，但是還是覺得沒必要

7. 我也曾經差點失去我的孩子，所以光看短影片就已經哭得不行了，那時候只覺得如果孩子出事了，我也活不下去了ᅲᅲᅮ

8. 有點像《請回答1988》的感覺，感動 → 悲情 → 感動 → 悲情這樣反覆交替

9. 那個年代像濟州這樣的情況應該很常見，在那裡說什麼現實感不足的人才奇怪吧

10. 意外總是突然發生的

11. 我也同意說導演過於刻意的說法... 所以悲傷感減半

12. 個人來說，最近剛成為媽媽，讓我覺得這種情節真的很難接受ᅲᅲᅲ雖然從劇情上來說可能是必要的，但小孩子死亡無論是劇情還是現實，都是太悲傷的事情

13. 看到剩下的四個家庭成員都在自責是因為自己，真的很讓人難過

14. 其實看的時候我因太難過了，也跟著大哭，但村民們圍在旁邊看著的場景有點刻意

15. 奇怪的是，IU演的時候我能冷靜地看下去，但當朴寶劍出來，我就忍不住大哭了



16. 雖然我沒有經歷過失去孩子的情況，所以不太懂，但IU真的把那種眼神毫無生氣的樣子演得太好了... 讓人感覺整個人像是失去了光芒...

17. 看到這一幕的時候我覺得特別突然，太刻意了

18. 看第一幕的時候我就預測到會失去一個孩子

19. 其實看到銅明失去的那一刻，我是緊張地看著，但因為銅明並沒有特別被強調，所以並沒有覺得很悲傷... 但之後那四個家庭成員的悲傷和重新振作起來的部份，真的是超級悲傷... ᅲᅲ 尤其是孩子們無法說話，還以為是因為自己，回想起來寫的時候還是覺得很悲傷... ㅠㅠ

20. 演技和導演都很奇怪...... 導演過於誇張，而IU演媽媽看起來不太適合

21. 一邊哭一邊又覺得很刻意

22. 死去的銅明被抱著，村民們圍成一圈...... 那一幕的導演處理得不好，我就這樣看著，直到金明和銀明哭的時候才一起哭了

原文：https://theqoo.net/square/3652492424

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