Sulli雪莉親哥哥再次狙擊金秀賢？上傳意味深長的文章「接下來是你遭受痛苦的6年」

已故歌手兼演員 Sulli（雪莉）的親哥哥再次在 IG 留下了意味深長的文章。

Sulli 的親哥哥今日（28）早上通過 IG 寫下：「送走妹妹已經6年、你玩弄她也6年，接下來是你遭受痛苦的6年，你不要太快破碎。」的文章，吸引網友們的視線。



而 Sulli 親哥哥的狙擊性發言已經不是第一次了，21日他在金秀賢與已故金賽綸的未成年戀愛爭議中在 IG 寫下：「金某，有很多話想說，但說不出口。你要從高處墜落了，抓緊吧。」另外，23日他還說:「我的人生、你的人生、所有人的人生都是『Real』（真實）的。」



（＊延伸閱讀：Sulli雪莉親哥哥連續發文疑似影射金秀賢：所有人的人生都是「Real」）

27日又寫下：「sadist（性虐狂者）。」特別是有一位網友回覆：「Real？」Sulli 親哥哥回答說：「真的是 sadist。」更加引人注目，該發言又再次讓人聯想到 Sulli 和金秀賢一起出演的電影《Real》，讓人懷疑是不是狙擊金秀賢。



最近金秀賢近日被爆與已故演員金賽綸從女方未成年開始交往6年，遺屬公開兩人親臉頰的照片、簡訊、信件等，但 Gold Medalist 原本警告將對虛假事實採取法律措施，又馬上改口說：「兩人交往時間是2019年夏季至2020年秋季。」另外，已故金賽綸的遺屬在27日公開金秀賢和未成年金賽綸的戀愛證據，包含金秀賢針對未成年人的不當發言及影片等，私生活爭議愈演愈烈。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞