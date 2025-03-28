Sulli雪莉亲哥哥再次狙击金秀贤？上传意味深长的文章「接下来是你遭受痛苦的6年」

已故歌手兼演员 Sulli（雪莉）的亲哥哥再次在 IG 留下了意味深长的文章。

Sulli 的亲哥哥今日（28）早上通过 IG 写下：「送走妹妹已经6年、你玩弄她也6年，接下来是你遭受痛苦的6年，你不要太快破碎。」的文章，吸引网友们的视线。



而 Sulli 亲哥哥的狙击性发言已经不是第一次了，21日他在金秀贤与已故金赛纶的未成年恋爱争议中在 IG 写下：「金某，有很多话想说，但说不出口。你要从高处坠落了，抓紧吧。」另外，23日他还说:「我的人生、你的人生、所有人的人生都是『Real』（真实）的。」



（＊延伸阅读：Sulli雪莉亲哥哥连续发文疑似影射金秀贤：所有人的人生都是「Real」）

27日又写下：「sadist（性虐狂者）。」特别是有一位网友回覆：「Real？」Sulli 亲哥哥回答说：「真的是 sadist。」更加引人注目，该发言又再次让人联想到 Sulli 和金秀贤一起出演的电影《Real》，让人怀疑是不是狙击金秀贤。



最近金秀贤近日被爆与已故演员金赛纶从女方未成年开始交往6年，遗属公开两人亲脸颊的照片、简讯、信件等，但 Gold Medalist 原本警告将对虚假事实采取法律措施，又马上改口说：「两人交往时间是2019年夏季至2020年秋季。」另外，已故金赛纶的遗属在27日公开金秀贤和未成年金赛纶的恋爱证据，包含金秀贤针对未成年人的不当发言及影片等，私生活争议愈演愈烈。



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