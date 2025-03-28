EXO Kai 首次搶票失敗卻喜憂參半：「好敬佩粉絲們啊」喜訊是...個人演唱會全席售罄XD

EXO 成員 Kai 獨自在公司筆電前崩潰～～因為他沒能成功搶到自己演唱會的門票。XDDD

Kai 在前天透過 YouTube 頻道「EXO」分享了自己首次嘗試購買演唱會門票的經歷，並向粉絲們表達感謝之情。

他預計在 5 月 17 至 18 日，於首爾奧林匹克公園手球競技場舉辦「2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >」。這也是他退伍後的首場個人演唱會。



當天，Kai 親自挑戰搶購自己的演唱會門票，並表示如果成功，會將把門票轉讓給粉絲。他滿懷信心地說：「一定要成功才能給粉絲，我會精確選擇座位，搶購站席票。」接著，他自信滿滿地補充：「排隊號碼正在快速減少，我後面現在還有 4000 人。」

然而，興奮的心情並未持續太久，輪到他購票時，畫面上卻什麼都沒有顯示，讓他頓時慌張起來。後來才發現自己沒有允許彈出視窗，懊惱不已，只能重新排隊等待。進入座位選擇階段時，他發現「座位會一個一個釋出」，雖然嘗試進行付款，但最終顯示「正在支付」，導致他無奈放棄。他感嘆道：「座位全部售罄是好事，但沒能搶到票還是讓人難過。」



Kai 總結道：「開放購票後，我努力了 10 分鐘，但最終還是沒成功。我發現用公司提供的筆電來搶票是太天真了，應該去網咖才對。」他還笑著說：「雖然搶票失敗，但這其實是好事，畢竟有這麼多粉絲為了來看我的演唱會，在網上展開激烈的戰爭，這樣想的話，我應該開心才對，不是嗎？」

最後，他表示：「能夠與粉絲們一起參與搶票這件事本身就很有意義。（對於全席售罄）我感到很高興，會努力準備演唱會的！各位真的太厲害了，粉絲們已經堅持搶票 14 年，我真的太佩服大家了。」



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