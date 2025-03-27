「手滑爭議」朴成焄有望和韓志旼合作新劇！公司回應卻惹怒網友？網：「第一次看到這樣的報導」

改編自同名網路漫畫的《未婚男女的效率戀愛》講述一位決心尋找愛情的女人，通過相親與各自擁有不同魅力的兩個男人相遇，並在這個過程中尋找真正愛情意義的故事。之前韓志旼收到女主角出演提案。

今日（27）有韓媒報導朴成焄有望成爲《未婚男女的效率戀愛》的男主角，目前正在協調出演事宜。對此，BH娛樂回應：「據我們所知，比起朴成焄演員，（《未婚男女的效率戀愛》）有更優先考慮的演員，我們正在等待回覆。」



對於BH娛樂的回應，也立即在韓網引發熱烈討論，韓網友紛紛表示：「第一次看到這樣的報導」、「不是就是不是，等待就是等待，爲什麼要出這樣的報導」、「哇 這是在幹什麼」、「不知道你在說什麼，你自己看著下車吧」、「第一次看到這樣的立場文」、「第一次看到關於選角的報導這樣的回答，不管是不是一般都在討論中，不是嗎」、「看來浪漫無法放棄啊 呵呵」、「優先順序？經濟公司也瘋了嗎」等等。

朴成焄去年12月在《魷魚遊戲2》受到熱烈關注的時期，在個人IG限時動態PO出一張《魷魚遊戲》的謎片封面，雖然後來迅速刪除，但仍被不少網友截圖，朴成焄也立即做出道歉和解釋。隨著爭議持續擴散，BH娛樂也解釋道：「朴成焄演員在查看私訊（DM）的過程中因誤操作導致上傳到 IG 限時動態的的情況，演員本人也嚇了一跳，正在反省。」



之後，朴成焄在接受《魷魚遊戲2》採訪時表示：「因爲我的巨大失誤，給大家帶來了不便，真心想低頭謝罪。這部作品真的是經過很多人的辛勞才完成，因爲我一個失誤而連累了他們，真的很抱歉。」但...爭議並未平息，他最終還是退出下一部作品《暴君的廚師》。

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