朴恩斌《狂醫魔徒》再秀大賞演技！流利日文連飆醫學術語　教科書級表現瞄準影后寶座

Disney+目前熱播中的韓劇《狂醫魔徒》一開播就火速掀起話題，尤其飾演天才醫師的朴恩斌主演的鄭世玉更是讓人眼睛為之一亮！她近乎執著的高超醫術，再加上瘋魔的個性，讓整部劇宛如一場音樂饗宴一樣，令人越看越上癮。而在最新集數中朴恩斌與薛景求再度爭鋒相對，朴恩斌更是處心積慮想找到敬重的老師把柄，劇情更將進入最高潮。

朴恩斌大秀流利日文

朴恩斌在過去作品中總是展現相當敬業的態度，像是曾為了飾演帥氣王世子親自學習騎馬技巧，還有出演自閉症角色後，連自閉症患者都認證非常自然。而這次在劇中她為了挑撥恩師崔德熙教授（薛景求飾演）與日本夥伴的關係，直接親自找上這名日本夥伴，並全程用日文談話。在這段橋段中朴恩斌除了要解釋醫療手術外，還可以用流利的口吻與對方溝通，彷彿她真的就像日本人一樣。可以看出她背後下了多少苦心，也讓人再次讚嘆百想藝術大賞得主的實力！



直白又強烈的告白？

在前兩集中，有網友也好奇滿腦子都只有手術的鄭世玉會不會有感情戲。而在《狂醫魔徒》中其實也並非都是醫療驚悚劇，鄭世玉會有時候突如其來的舉動與發言也時常讓人莞爾一笑！鄭世玉為了找上崔德熙教授親自到了他下塌的飯店，一旁的徐榮柱（尹燦榮飾演）看到崔德熙身邊都是鎂光燈感嘆「我希望你有一天跟他一樣有名！」不過鄭世玉回道「我已經毀了！」引來徐榮柱嘟嚷「你幹嘛這樣說，真叫人難過」

沒想到鄭世玉卻突然問「你喜歡我嗎？」讓徐榮柱委屈說「對啊，你不喜歡我嗎？」鄭世玉竟神回一句「我當然喜歡你啊，你是我的！」看不出到底算不算告白的發言，也讓人好奇兩人後續的感情線會如何發展。



崔德熙也是殺人魔？

在前幾集中鄭世玉幾乎是以一集殺一人的進度推進中，不過在最新兩集似乎也發現崔德熙教授的秘密！鄭世玉發現崔德熙教授似乎想靠手術殺了昔日同學？為了不讓恩師的人生留下污點，鄭世玉刻意傷了崔德熙的手，進而幫他醫好同學。但最終這名同學依然下落不明，讓鄭世玉懷疑兇手就是崔德熙。不過道高一尺、魔高一丈，崔德熙至今依然沒有被找到殺人的證據，但城府更深的他或許才是本劇中最大的BOSS也說不定！



羅威納犬的狗毛

從還在唸書時期，鄭世玉就失手殺了一名跟蹤他的男孩，到現在在當影子醫生時他依然殺人不眨眼，接連殺害與他有過節的人。然而紙包不住火，其中一具屍體被檢方發現有羅威納犬的狗毛，恰巧在這之前鄭世玉才剛分享自己養了相同品種的狗，且有養這種狗又是腦科外部醫師的人少之又少，因此她的真實身份恐怕即將被拆穿！然而就在這時，崔德熙卻用迷藥迷暈了發現此事的搜查員⋯究竟這對師徒之間的恩怨會如何糾纏下去？請一定要鎖定每週三首播的《狂醫魔徒》！



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