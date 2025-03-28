傳IU&邊佑錫雙雙退出《21世紀大君夫人》！原計劃年內播出，還能不能看到啊～緊急闢謠：假的！

因「國民歌手」IU和憑藉《背著善宰跑》一炮而紅的邊佑錫合作而備受矚目的電視劇《21世紀大君夫人》傳出男、女主角雙雙退出的消息。

據韓媒TV Daily28日的獨家報導，IU和邊佑錫最近已向原定出演的MBC電視劇《21世紀大君夫人》方面表達了退出意向。 一位娛樂圈相關人士透露：「由於在編程安排問題上未能達成共識，因此做出了這樣的決定。」據悉，MBC方面正在與Disney+協商檔期，而演員方面則希望在Netflix上播出，因此產生了分歧。



《21世紀大君夫人》講述了在21世紀立憲君主制的韓國，一位擁有一切卻因平民身份而感到憤怒的財閥千金，與身為王子卻一無所有而悲傷的大君之間打破身份壁壘的浪漫故事。

邊佑錫將飾演21世紀立憲君主制韓國的大君「李安」，而IU則將飾演含著金湯匙出生、擁有華麗美貌與聰慧頭腦，同時擁有強烈勝負欲的財閥集團排名第一的二女兒「成熙珠」。



MBC原計畫在今年上半年播出，但未能確定具體檔期。此前MBC曾表示：「目標是在今年內播出。」

隨後IU和邊佑錫雙雙緊急闢謠，稱：「並沒有退出，有在好好準備中」、「此前的新聞報導不屬實，會繼續出演」。 即時制止傳聞的進一步散播。（原報導已撤下）

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