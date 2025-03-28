朴恩斌《狂医魔徒》再秀大赏演技！流利日文连飙医学术语　教科书级表现瞄准影后宝座

Disney+目前热播中的韩剧《狂医魔徒》一开播就火速掀起话题，尤其饰演天才医师的朴恩斌主演的郑世玉更是让人眼睛为之一亮！她近乎执著的高超医术，再加上疯魔的个性，让整部剧宛如一场音乐飨宴一样，令人越看越上瘾。而在最新集数中朴恩斌与薛景求再度争锋相对，朴恩斌更是处心积虑想找到敬重的老师把柄，剧情更将进入最高潮。

朴恩斌大秀流利日文

朴恩斌在过去作品中总是展现相当敬业的态度，像是曾为了饰演帅气王世子亲自学习骑马技巧，还有出演自闭症角色后，连自闭症患者都认证非常自然。而这次在剧中她为了挑拨恩师崔德熙教授（薛景求饰演）与日本伙伴的关系，直接亲自找上这名日本伙伴，并全程用日文谈话。在这段桥段中朴恩斌除了要解释医疗手术外，还可以用流利的口吻与对方沟通，彷佛她真的就像日本人一样。可以看出她背后下了多少苦心，也让人再次赞叹百想艺术大赏得主的实力！



直白又强烈的告白？

在前两集中，有网友也好奇满脑子都只有手术的郑世玉会不会有感情戏。而在《狂医魔徒》中其实也并非都是医疗惊悚剧，郑世玉会有时候突如其来的举动与发言也时常让人莞尔一笑！郑世玉为了找上崔德熙教授亲自到了他下塌的饭店，一旁的徐荣柱（尹灿荣饰演）看到崔德熙身边都是镁光灯感叹「我希望你有一天跟他一样有名！」不过郑世玉回道「我已经毁了！」引来徐荣柱嘟嚷「你干嘛这样说，真叫人难过」

没想到郑世玉却突然问「你喜欢我吗？」让徐荣柱委屈说「对啊，你不喜欢我吗？」郑世玉竟神回一句「我当然喜欢你啊，你是我的！」看不出到底算不算告白的发言，也让人好奇两人后续的感情线会如何发展。



崔德熙也是杀人魔？

在前几集中郑世玉几乎是以一集杀一人的进度推进中，不过在最新两集似乎也发现崔德熙教授的秘密！郑世玉发现崔德熙教授似乎想靠手术杀了昔日同学？为了不让恩师的人生留下污点，郑世玉刻意伤了崔德熙的手，进而帮他医好同学。但最终这名同学依然下落不明，让郑世玉怀疑凶手就是崔德熙。不过道高一尺、魔高一丈，崔德熙至今依然没有被找到杀人的证据，但城府更深的他或许才是本剧中最大的BOSS也说不定！



罗威纳犬的狗毛

从还在念书时期，郑世玉就失手杀了一名跟踪他的男孩，到现在在当影子医生时他依然杀人不眨眼，接连杀害与他有过节的人。然而纸包不住火，其中一具尸体被检方发现有罗威纳犬的狗毛，恰巧在这之前郑世玉才刚分享自己养了相同品种的狗，且有养这种狗又是脑科外部医师的人少之又少，因此她的真实身份恐怕即将被拆穿！然而就在这时，崔德熙却用迷药迷晕了发现此事的搜查员⋯究竟这对师徒之间的恩怨会如何纠缠下去？请一定要锁定每周三首播的《狂医魔徒》！



除了《狂医魔徒》之外，相信热爱追剧的你也希望能够看到更多好作品！快趁著3月31日14:59前订阅Disney+高级版年费方案，只要用6个月价格享一整年串流看到饱，无论想看孙锡求、金多美携手合作的《血谜拼图》，还是传奇女星全智贤和姜栋元主演的《暴风圈》通通都能看，优惠不等人，赶快订阅吧！

Disney+ 原创剧《狂医魔徒》每周三下午3:00上架新集数

●立即观看： https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-2ec24dc1-0c67-44c9-b043-b5d0537a66cb

或前往APP Store、Google Play、下载Disney+ APP 订阅并开始你的观看之旅！

追踪Disney+以获得第一手讯息！

●脸书粉丝团：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻