丈夫因「Burning Sun」事件受審！朴韓星舉家遷往濟州島 結束首爾生活
明星 2020年7月15日 星期三11:53 Sani
據韓媒報導，朴韓星因丈夫與「Burning Sun」事件牽連，自己也一起道歉、反省，目前已經整理掉首爾的生活，和丈夫、兒子一起搬到濟州島居住。
朴韓星丈夫劉仁錫被懷疑與「Burning Sun夜店事件」有關，其嫌疑包括因公貪污、牽線性買賣、違反食品衛生法、特定加重犯罪等，從上個月開始接受審判。
而朴韓星本人也因為老公的事情而向公眾致歉，去年4月拍完電視劇《悲傷時相愛》后已經一年多沒有活動，IG也沒有更新，現在更是把首爾的生活和人脈都整理掉，舉家搬到濟州島過著安靜的生活。
據報導，朴韓星這期間度過了一段很辛苦的時光，現在已經一定程度恢復了穩定。 不過考慮到居住在濟州島這一點，大約短期內都沒有回歸打算了......
（圖源：KSD，《悲傷時相愛》劇照）
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留言/評論
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她也是很可憐，之前新聞不是說她的影片還被丈夫發到群組的讓大家欣賞，超噁心
1小時前