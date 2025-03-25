圭賢10週年亞洲巡迴完美落幕 苦練廣東歌誠意感動KYUpiter

韓國人氣男子天團Super Junior成員圭賢的10週年亞洲巡迴首站於去年12月在首爾開跑，至昨晚( 3月22日)在澳門的倫敦人綜藝館，舉辦由光尚娛樂主辦、棋人娛樂協辦的《KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' in MACAO》。今次是圭賢首次在澳門舉行個人演唱會，意義重大。圭賢於演唱會上成功以精心準備的各個演唱環節及豐富的粉絲福利，讓現場KYUpiter (圭賢粉絲名稱) 陷入他的魅力當中，全晚氣氛持續高漲，圭賢要不停提醒自己及KYUpiter「靜靜地」，以乎合是次抒情慢歌主題。

演唱會上，圭賢先以一曲〈Restart〉打頭陣，隨後以廣東話「大家好，我係圭賢」跟台下粉絲打招呼，並表示終於等到來澳門開騷這一天，十分掛念澳門美食，又跟粉絲講笑，不停說「靜靜地」，叫粉絲不時提醒他唱抒情歌時要鎮定。這次是圭賢在澳門的首個個人演唱會，他感到非常興奮，搞笑表示：「我唱抒情歌時都好擔心，怕大家聽不明歌詞，所以大家要每日都聽我的歌，聽得多就會理解的了。」





在今年1月的香港站，圭賢邀請張敬軒（軒公）擔任嘉賓，二人並且合唱了廣東歌〈隱形遊樂場〉。今次來到澳門站，圭賢邀請了MIRROR成員姜濤擔任嘉賓，當圭賢演唱〈A Million Pieces〉至中段現身，二人先來合唱〈A Million Pieces〉，圭賢大讃姜濤韓文「非常之犀利」、「比我好」，為人謙虛：「你唱歌好好、又靚仔，是99年出世嗎？很年輕，我88是你的『爸爸』。」而一句「我是你的爸爸」令怕醜的姜濤措手不及，笑爆全場。 姜濤坦言今次能夠和圭賢前輩合作 ， 覺得好開心和榮幸，是好好的學習機會，所以十分珍惜，席間又介紹自己來自MIRROR，好像他來自Super Junior，很希望未未來有機會團體間合作。 姜濤又說， 為了今次演出花了不少功夫， 起初用韓文拼音學習， 同時逐個字用中文拼音，又向韓國翻譯請教怎樣唱才標準，務求演出當日不用依靠字幕機就可以唱出來。此外，二人再度深情演繹姜濤作品〈好得太過份〉，互動連連，姜濤坦言媽媽很愛看韓劇，今晚更是座上客，令圭賢即時找姜濤媽媽，並擺出心心，非常可愛。而圭賢則表示為唱好這首歌，練習到凌晨四時，令台下粉絲起哄，雀躍萬分。



圭賢又向粉絲表示之後回韓國，便要忙於音樂劇的演出，並唱出〈Nights Without You〉，大騷唱功。



向來體貼粉絲的圭賢，換上一身白色輕便裝束再次現身舞台，分別唱出〈Time with you〉、〈Flying, Deep in the Night〉及〈Universe〉，邊唱邊主動走到台兩邊與KYUpiter進行近距離互動，令全場再次掀起高潮。在演唱會中，圭賢不乏跳唱環節，除了加插新專輯《COLORS》新曲，亦加入Super Junior的流行歌曲，分別跳唱個人新專輯的〈Bring It On〉和Super Junior的〈U〉、〈Sorry, Sorry〉、〈Devil〉、〈SUPER Clap〉等，全場KYUpiter非常興奮，將現場氣氛推至最高點。

去到Encore環節，圭賢當唱到〈在光化門 〉一曲，掀動粉絲大合唱，圭賢又與全場高舉手幅的粉絲影大合照。 其後圭賢再度獻唱張敬軒軒公的〈隱形遊樂埸〉， 直言是他很喜歡的廣東歌，今次亦是第一次沒有軒公在身邊唱畢全曲，歡迎粉絲傳給軒公讓他評價。之後，圭賢又獻唱中文歌曲包括〈永不失聯的愛〉和〈你，好不好？〉，與粉絲打成一片。而完場前，圭賢坦言真的很感謝大家入場支持，很可惜不能與在場所有粉絲近距離互動，他又表示完成今次巡演後，準備Super Junior出道20周年的慶祝活動，將計劃今年或明年再來開騷，希望大家繼續支持及期待。最後，向在場所有粉絲表示「我愛你！」跟粉絲道別。





去年是圭賢個人出道10週年大日子，除發行首張正規專輯《COLORS》，為10週年慶祝活動揭開序幕，同時展開亞洲巡迴演唱會《KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS’》，是次澳門站後，圭賢將於4月5日前往馬尼拉站。

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