【韓網熱門】《苦盡柑來遇見你》「金明」留學設定引質疑，網友大討論

Netflix新韓劇《苦盡柑來遇見你》自上線後引爆收拾熱潮，IU和朴寶劍的精彩演技看得觀眾直呼「人生角色」。

不過對於IU扮演的女兒金明的人物設定，觀眾們很不解，質疑「她是英文系卻去了日本留學，家人甚至賣掉房子供她，留學期間到底做了什麼，至少描寫5分鐘吧，這樣大家才不會那麼好奇。 她留學回國之後也全是戀愛、結婚的故事，所以我才有疑問，到底為什麼要去日本留學啊？」



韓國網友評論：

1. 我爸媽是85年上的大學，當時能去日本留學都是菁英，去那裡留學是那個時代的基調

2. 這部劇有很多負面評論，但我覺得這反而代表它有話題性。 本來打算等完結再看，結果親自看了之後，發現其實是部製作精良的好劇

3. 那個年代很多有錢人都會去日本留學，一點都不奇怪

4. 那個年代難道去英國留學？ 有人吐槽整部劇不考慮經濟情況，現在又有人罵怎麼去日本留學

5. 那時去留學的話日本是首選

6. 太現實了，短期留學是不會改變人生的

7. 學術著作的翻譯，日本往往又多又快...... 所以去日本留學學術研究並不是什麼奇怪的事ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ我們學校也有教授先去日本留學深造，之後再去歐美的; 因此他們也會日語呢

8. 我確實很好奇，明明是英文專業，去日本學什麼呢？

9. 英文系又不是去學英語，而是學英美文學，在那個時代去日本留學是合乎情理的

10. 金明進入大企業工作這件事，劇中當然沒特別描寫，因為這本來就是以家族為主題的劇啊。 而且留學也只是其中的一個情節罷了，我覺得沒必要過度解讀

11. 她留學回來後，語言實力提升，還具備了翻譯能力，累積了好履歷，最終進入了大企業。 而且在這過程中也談了戀愛並結婚。 並不是送她去留學後，她只顧著玩，最後只帶回一段戀情而已。

12. 能被選上交換學生本來就不是件容易的事吧？ 學校已經推薦你了，但只是因為沒錢而去不了，那種心情當然會覺得委屈，怎麼可能不想去呢？ 再說，才剛上大學而已，哪會有什麼明確的計劃說「去完之後一定要怎樣怎樣」，就是單純想去看看罷了

13. 看看英文系教授們的履歷就知道了吧...... 國文系去日本留學的情況倒是常見，但英文系？ 這就有點少見了吧？ 如果是比較文學還說得過去，不然就是改了專業才有可能吧

14. 那個年代國家獎學金去留學基本上都去日本

15. 她留學回來後，旁白那段講得超現實啊......「留學一趟，人生並不會有什麼巨大改變」

16. 劇就是劇，就當作劇來看嘛！這有什麼好糾結的......

17. 金明進入大企業的事已經確定了吧？ 而且在第三幕中開始正式提出離婚的情節，第四幕可能會更多涉及大企業的生活。 順便提一下，這部劇在第三幕之前，金明經常被罵沒禮貌，但第三幕一出，這些評論就有些改變了

18. 那個年齡段的女性，如果擁有碩士博士學位，還有留學經歷，能進大企業的，連部長都很少，能在公司裡堅持升遷的女性，幾乎都是離婚或未婚的，整個國家當時就是這樣的情況，能期待什麼呢？

19. 這就是為什麼跨越世代的時代劇很難拍的原因

20. 乾脆就把愛純和寬植的一生故事講清楚算了，突然把女主角設定成女兒，結果故事既草率又無聊

21. 我也一直很疑惑，為什麼總是把女性角色寫成只和婚姻、戀愛相關的內容，這點有點讓人遺憾

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