金秀賢遭控侮辱金賽綸名譽！警方立案展開調查

韓國警方表示，將對演員金秀賢與已故金賽綸的名譽毀損案進行調查。

24日，首爾警察廳代理廳長朴賢洙（音譯）在例行記者會上就金秀賢涉嫌侮辱死者名譽進行調查一事表示：「本月20日，江南警察署已接到控告狀，將對告發人進行調查並展開相關偵辦工作。 」此外，針對與金賽綸相關的YouTuber李鎮浩名譽毀損案，朴廳長補充道：「該案件已於17日交由西大門警察署處理，目前正在與原告協調出席日程。」



此次事件起因於YouTube頻道「橫豎研究所」（簡稱「橫研所」）公開了一張由金賽綸家屬提供的兩人合照。 金賽綸的家屬與「橫研所」聲稱，金秀賢與金賽綸自2015年11月起交往長達6年，當時金賽綸尚未成年。 對此，金秀賢方面起初否認該指控，堅稱毫無根據。 然而隨著兩人更多合照被公開，金秀賢方面改口，稱兩人是在金賽綸成年後才開始交往。

警方表示，針對「橫研所」持續對金秀賢提出交往疑雲的指控，20日已由江南警察署受理告發狀，並將展開調查。



另一方面，金賽綸家屬的法律代理人——「富裕律師事務所」的裴智錫律師於19日以散佈虛假事實、涉嫌名譽毀損的罪名，起訴了YouTuber李鎮浩。 李鎮浩自2022年以來，在其YouTube頻道「演藝幕後總統李鎮浩」上多次發佈否認金賽綸與金秀賢曾有戀人關係的影片。 但在金賽綸於上月16日被發現陳屍於首爾城東區家中後，李鎮浩將相關影片全部設為不公開。

另外，金秀賢追加起訴橫豎研究所！再次否認所有爆料內容，強調「類似N號房影片」並不存在。



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