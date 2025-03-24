《请回答1997》徐仁国对郑恩地时隔13年又「确认」♥ 殷志源再助攻：结婚了？有孩子了？

郑恩地与徐仁国这对《请回答1997》「诗媛允宰」CP，时隔13年正重启观众对《请回答1997》的回忆，发行对唱曲〈Couple〉后还有一连串活动！两人十多年过后依旧化学反应十足，目前为止最让人激动的应该是……

两人替频道《1theK Live》演唱Live版〈Couple〉并出外景，两人到了延世大学拍摄，徐仁国的穿著和眼镜还带有学生感，开场他试唱几句就转头对郑恩地喊「确认」，让郑恩地有些招架不住XD。要知道这句「确认」双关了录音设备OK，以及当年允宰要确认自己对诗媛的感情，吻她之前所说的话呀！哪个忠实观众听到能不激动呢？



而郑恩地也来到徐仁国的YouTube访谈节目《跳过间奏》做客，殷志源再次「助攻」更让观众觉得好笑又激动！节目是在他们俩宣布要发行〈Couple〉当天录制，徐仁国打给殷志源，殷志源听到女声就问：「仁国你结婚了吗？」徐仁国超慌张，郑恩地马上回顾：「这欧巴之前在TAXI上做过一样的事，现在又犯了！」



先回顾郑恩地说的TAXI吧！徐仁国和殷志源曾一同上节目《现场脱口秀TAXI》，殷志源爆料徐仁国在《1997》群组用语音对郑恩地告白「我爱你」，还说郑恩地对徐仁国的肢体触碰会感到害羞，笃定两人互有好感，结果徐仁国当场坦承有好感，郑恩地却透过电话否认，徐仁国直接被打枪XD。



回到《跳过间奏》，殷志源终於听出女声是郑恩地，听到他们在南山塔附近就问：「你们在约会？」因为南山塔（南山首尔塔）有个知名地标是情人锁围墙，是许多情侣喜欢约会的景点啊！



郑恩地倒是很有耐心的要殷志源切记祸从口出，因为徐仁国才刚刚算塔罗牌被谨记注意流言。不过殷志源可没打算住嘴，当徐仁国正传达他和郑恩地时隔13年有好消息时，他又口无遮拦：「有孩子了？」徐仁国相当无言，郑恩地直接：「IC……」XDD。



《跳过间奏》最后结尾，徐仁国伸手要和郑恩地握手，邀她一起和《请回答1997》演员们重聚，郑恩地竟喊「唉」接著撇头逃跑，相当搞笑，彷佛又看见‎郑恩地对徐仁国「呃」的场面XDD。



▼《跳过间奏》完整影片（殷志源助攻已定位13:39）



网友都觉得两人非常适合，且笑说殷志源又来当红娘了。节目长达40分钟也让网友表示看得很幸福，两人互相吐露职崖心声很温暖，对话内容更让人有「诗媛允宰长大了」的感受。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻