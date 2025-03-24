金秀贤遭控侮辱金赛纶名誉！警方立案展开调查

韩国警方表示，将对演员金秀贤与已故金赛纶的名誉毁损案进行调查。

24日，首尔警察厅代理厅长朴贤洙（音译）在例行记者会上就金秀贤涉嫌侮辱死者名誉进行调查一事表示：「本月20日，江南警察署已接到控告状，将对告发人进行调查并展开相关侦办工作。 」此外，针对与金赛纶相关的YouTuber李镇浩名誉毁损案，朴厅长补充道：「该案件已於17日交由西大门警察署处理，目前正在与原告协调出席日程。」



此次事件起因於YouTube频道「横竖研究所」（简称「横研所」）公开了一张由金赛纶家属提供的两人合照。 金赛纶的家属与「横研所」声称，金秀贤与金赛纶自2015年11月起交往长达6年，当时金赛纶尚未成年。 对此，金秀贤方面起初否认该指控，坚称毫无根据。 然而随著两人更多合照被公开，金秀贤方面改口，称两人是在金赛纶成年后才开始交往。

警方表示，针对「横研所」持续对金秀贤提出交往疑云的指控，20日已由江南警察署受理告发状，并将展开调查。



另一方面，金赛纶家属的法律代理人——「富裕律师事务所」的裴智锡律师於19日以散布虚假事实、涉嫌名誉毁损的罪名，起诉了YouTuber李镇浩。 李镇浩自2022年以来，在其YouTube频道「演艺幕后总统李镇浩」上多次发布否认金赛纶与金秀贤曾有恋人关系的影片。 但在金赛纶於上月16日被发现陈尸於首尔城东区家中后，李镇浩将相关影片全部设为不公开。

另外，金秀贤追加起诉横竖研究所！再次否认所有爆料内容，强调「类似N号房影片」并不存在。



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