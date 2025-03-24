「EXO舞王」Kai退伍回歸計畫啟動，7/12台北流行音樂中心開唱！寵粉「會員搶先預購」門票2階段開賣

韓國團體「EXO的舞王」Kai重磅回歸！他自2月正式退伍後，積極展開個人行程，全新巡演《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》即將於5月中旬在首爾揭開首站，台灣EXO-L（官方粉絲名稱）當然不能錯過本場饗宴，主辦單位「遠雄創藝」3月24日公布台北站票價與售票訊息，採兩階段售票， EXO-L MEMBERSHIP官方會員可於4月12日中午12點至下午5點59分優先購票，接著於4月13日中午12點在拓元售票系統正式開賣。

Kai全新巡演《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》即將於5月17、18日連續兩天在首爾揭開首站，演唱會銷售成績傳來捷報，門票已在日前完售，再次驗證「EXO的舞王」非凡魅力。經歷近1年9個月的當兵空白期，Kai在退伍後迅速以最完美的面貌重回螢幕前，親自參與《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》巡演籌劃，更在歌單提議上展現細膩心思，處處為歌迷發想驚喜內容。

EXO官方頻道近日公開Kai參與籌劃的幕後花絮，展現他在製作過程中的細膩用心與創意巧思，從舞台設計到服裝造型，他積極參與並給予獨特視角的建議，確保每一個細節都能完美呈現。這支簡短4分鐘的企劃影片極具吸引力，進一步激發大批粉絲的好奇心，令粉絲期待著這場融合視覺震撼與音樂魅力的盛宴，迫不及待想要親身感受Kai所精心打造的藝術世界。



此外，Kai自退伍後，積極展開個人活動，本次巡演與新歌錄製更是同時啟動，他日前在Instagram劇透發出一張正在錄音的自拍照，眾多歌迷激動留言「太幸福了」、「心臟爆擊」。在接受雜誌《ESQUIRE Korea》專訪時，他承諾：「2025年的Kai會盡全力，毫不休息向前奔，努力地工作、發很多專輯、開演唱會，把能做的事都做過一遍，會在各種多樣的地方與粉絲見面。」

《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》台北站預計於7月12日在台北流行音樂中心舉辦，主辦單位「遠雄創藝」3月24日公布台北站票價與售票訊息，門票分為6300、5800、4800、3800元共4種，EXO-L MEMBERSHIP官方會員可於4月8日下午1點到4月10日下午1點登記購票，會員享有4月12日中午12點到下午5點59分優先購票，接著於4月13日中午12點在拓元售票系統全面開賣。粉絲福利部分日後將在「遠雄創藝」官方社群公布，請愛麗們敬請期待！

《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》台北站

演出時間：2025.07.12 (六) 18:00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點：台北流行音樂中心

票價：NT $6,300 / 5,800 / 4,800 / 3,800

粉絲福利：福利內部討論中，愛麗們敬請期待!

售票時間：

2025.04.12 (六) 12:00-17:59 EXO-L MEMBERSHIP 優先購票

2025.04.13(日) 12:00 拓元售票系統正式開賣

EXO-L MEMBERSHIP優先購票登記：2025.04.08 (二) 13:00 ~ 2025.04.10( 四) 13:00

EXO-L MEMBERSHIP優先購票階段每人限購2張

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