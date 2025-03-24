「EXO舞王」Kai退伍回归计画启动，7/12台北流行音乐中心开唱！宠粉「会员抢先预购」门票2阶段开卖

韩国团体「EXO的舞王」Kai重磅回归！他自2月正式退伍后，积极展开个人行程，全新巡演《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》即将於5月中旬在首尔揭开首站，台湾EXO-L（官方粉丝名称）当然不能错过本场飨宴，主办单位「远雄创艺」3月24日公布台北站票价与售票讯息，采两阶段售票， EXO-L MEMBERSHIP官方会员可於4月12日中午12点至下午5点59分优先购票，接著於4月13日中午12点在拓元售票系统正式开卖。

Kai全新巡演《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》即将於5月17、18日连续两天在首尔揭开首站，演唱会销售成绩传来捷报，门票已在日前完售，再次验证「EXO的舞王」非凡魅力。经历近1年9个月的当兵空白期，Kai在退伍后迅速以最完美的面貌重回萤幕前，亲自参与《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》巡演筹划，更在歌单提议上展现细腻心思，处处为歌迷发想惊喜内容。

EXO官方频道近日公开Kai参与筹划的幕后花絮，展现他在制作过程中的细腻用心与创意巧思，从舞台设计到服装造型，他积极参与并给予独特视角的建议，确保每一个细节都能完美呈现。这支简短4分钟的企划影片极具吸引力，进一步激发大批粉丝的好奇心，令粉丝期待著这场融合视觉震撼与音乐魅力的盛宴，迫不及待想要亲身感受Kai所精心打造的艺术世界。



此外，Kai自退伍后，积极展开个人活动，本次巡演与新歌录制更是同时启动，他日前在Instagram剧透发出一张正在录音的自拍照，众多歌迷激动留言「太幸福了」、「心脏爆击」。在接受杂志《ESQUIRE Korea》专访时，他承诺：「2025年的Kai会尽全力，毫不休息向前奔，努力地工作、发很多专辑、开演唱会，把能做的事都做过一遍，会在各种多样的地方与粉丝见面。」

《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》台北站预计於7月12日在台北流行音乐中心举办，主办单位「远雄创艺」3月24日公布台北站票价与售票讯息，门票分为6300、5800、4800、3800元共4种，EXO-L MEMBERSHIP官方会员可於4月8日下午1点到4月10日下午1点登记购票，会员享有4月12日中午12点到下午5点59分优先购票，接著於4月13日中午12点在拓元售票系统全面开卖。粉丝福利部分日后将在「远雄创艺」官方社群公布，请爱丽们敬请期待！

《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》台北站

演出时间：2025.07.12 (六) 18:00（实际演出时间以现场公告为准）

演出地点：台北流行音乐中心

票价：NT $6,300 / 5,800 / 4,800 / 3,800

粉丝福利：福利内部讨论中，爱丽们敬请期待!

售票时间：

2025.04.12 (六) 12:00-17:59 EXO-L MEMBERSHIP 优先购票

2025.04.13(日) 12:00 拓元售票系统正式开卖

EXO-L MEMBERSHIP优先购票登记：2025.04.08 (二) 13:00 ~ 2025.04.10( 四) 13:00

EXO-L MEMBERSHIP优先购票阶段每人限购2张

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