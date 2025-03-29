【K社韩国小百科】Z世代求职趋势报告：周休四日制成新宠，三星蝉联大学生理想雇主榜首

「月火水木土土土」指的是一周工作四天，休息三天的「周四日制」。 Z世代求职者对於这种制度有什么看法呢？

根据韩国顶级求职平台「CATCH」对1778名Z世代求职者进行的调查显示，有87.0%的人表示「工作时间与福利制度会影响求职选择」。 认为「影响一般」和「没有影响」的分别占11.0%和2.0%。

Z世代求职者最喜欢的工作时间福利是「周四日（41.0%）」，其次是「弹性工时制（28.0%）」和「选择性工时制（11.0%）」。 此外，也有「弹性上下班制（10.0%）」和「弹性工作制（9.0%）的选项，这反映出Z世代对於工作与生活平衡及个人时间的重视。

然而，当工资与工作天数挂钩时，Z世代的选择发生了变化。 若薪资根据工作天数决定，有54.0%的人选择了「周五日制」，而选择「周四日制」的人降至32.0%。 甚至有14.0%的受访者表示愿意接受「周六日制」，以获取更高的薪资。



CATCH的金正贤部门长表示：「对Z世代而言，工作与生活平衡固然重要，但薪资减少则是另一个考量因素。 若企业考虑导入工作时间福利制度，不妨尝试弹性工时制等更现实的替代方案。」

那么，2025年韩国大学生最想进入的企业是哪家呢？ 根据韩国人力资源科技公司「Incruit」对1144名正在求职的大学生进行的调查显示，在2024年被韩国公平交易委员会列为公示对象的20家大企业集团中，「三星」以16.8%的支持率高居榜首。 选择三星的理由中「满意的薪资与奖励制度」以44.8%的占比成为最主要因素。紧随其后的是「CJ（11.7%）」，选择该企业的学生中，有19.4%的人看重其「优越的福利待遇」。第三名是「现代汽（（10.9%）」，第四名是「SK集团（10.4%）」，选择这两家企业的理由以「满意的薪资与奖励制度」为主，占比分别为51.2%和54.2%。第五名则是「Kakao（9.4%）」，选择Kakao的理由是「在业界和社会上的领先企业形象（18.5%）」。 排名第六至第十位的依次是「LG（5.2%）」、「POSCO（5.1%）」、「农协（4.9%）」、「新世界（4.8%）」和「Celltrion（3.9%）」。



在具体的子公司方面，三星电子以58.9%的支持率成为三星集团最受欢迎的子公司; CJ集团中则是「CJ Olive Young」（41.8%）最受青睐; 现代汽车集团内的「现代汽车」以78.4%压倒性优势位居第一。SK集团则以「SK海力士」（62.7%）最受欢迎，Kakao集团中「Kakao」（41.7%）本部获得最多支持。 其他受欢迎的子公司还包括：「LG电子」（40.7%）、「POSCO与POSCO E&C」（并列32.8%）、「农协银行（53.6%）、「新世界」（70.9%）、「Celltrion」（64.4%）

这项调查显示，大学生在求职时，除了工作与生活平衡，薪资与福利仍然是最重要的考量因素。

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