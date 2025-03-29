期待～「女神＋男神」組合！全智賢＆池昌旭才剛確認合作電影，有望二搭出演新劇《人類X九尾狐》！

女神＆男神日前才確定合作新電影，現在傳出有望二搭新劇的消息！真的電影和劇都來吧～～

據韓媒 OSEN 報導，全智賢最近收到新劇《人類X九尾狐》的劇本，正在積極討論出演事宜。對手戲的男演員有望由池昌旭出演，目前他也收到出演提案，正在進行討論中。而兩人日前才確定出演延尚昊導演的新電影《群體》，是否再次合作電視劇，讓許多劇迷相當期待！



《人類X九尾狐》是曾執筆過《祕密花園》、《鬼怪》、《黑暗榮耀》等作品的明星編劇金銀淑的輔助編劇出身的林回音編劇的新作品。林回音編劇通過《愛上變身情人》、《某一天滅亡來到我家門前》等獲得許多觀眾的喜愛。

全智賢雖然出道近30年，但與同齡演員相比，作品數量真的比較少，希望今年可以看到她更多作品啊！目前確定有和姜棟元合作的 Disney+《暴風圈》，該劇以現代韓國為背景，講述事業有成的外交官、前駐美大使徐聞柱（全智賢 飾），和一名國際特工白山湖（姜棟元 飾）之間的故事。



而池昌旭退伍後作品真的是「勞模」，作品一部接著一部拍！目前未播出的有與都敬秀（D.O.）、李光洙、趙允洙合作的 Disney+《操控遊戲》，該劇講述一直過著平凡生活的男人泰中（池昌旭 飾）某一天被捲入惡劣的犯罪案件中，他因此被關進監獄；當他得知這一切都是約翰（都敬秀 飾）策劃的之後，對約翰展開報復。此外，日前也確定和孫藝真、NaNa 搭擋Netflix 全新韓劇《醜聞》。



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