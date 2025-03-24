OH MY GIRL的師妹團USPEER即將出道！WM娛樂時隔10年再推女團，引發關注

人氣女團OH MY GIRL的所屬公司WM娛樂即將推出全新女團，預計在今年上半年出道，宣傳影片一公開就引發熱烈關注。

24日凌晨，WM娛樂開設了新人女團「USPEER（유스피어）」的官方SNS帳號，並同步公開了團隊的標誌動畫。

影片中，一個類似對話框的標誌吸引了觀眾的目光，讓人更加好奇USPEER將會傳遞怎樣的團隊意志與信念。



而USPEER是WM娛樂繼OH MY GIRL之後，時隔10年再度推出的女團，因此備受期待。在近期SM娛樂的H1-KEY、STARSHIP娛樂的KiiiKiii等新人女團相繼出道的情況下，USPEER也宣告將加入這場競爭。



WM娛樂一直以來憑藉卓越的音樂性，培養出具備實力的團體，包括B1A4、OH MY GIRL、ONF等，這次全新推出的女團USPEER同樣備受矚目，吸引了全球K-POP粉絲及業界人士的關注。

對此，WM娛樂表示：「我們將於今年上半年推出新人女團USPEER。經過長時間的準備，終於能夠向大家介紹這個全新團體，感到非常高興。我們將匯集多年來的經驗與技術，通過USPEER獨特的音樂與舞台表現，走向全球K-POP粉絲。希望大家多多關注與支持。」

預計於今年上半年出道的USPEER，未來將透過官方SNS帳號陸續公開各種內容，敬請期待。

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