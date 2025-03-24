OH MY GIRL的师妹团USPEER即将出道！WM娱乐时隔10年再推女团，引发关注

人气女团OH MY GIRL的所属公司WM娱乐即将推出全新女团，预计在今年上半年出道，宣传影片一公开就引发热烈关注。

24日凌晨，WM娱乐开设了新人女团「USPEER（유스피어）」的官方SNS帐号，并同步公开了团队的标志动画。

影片中，一个类似对话框的标志吸引了观众的目光，让人更加好奇USPEER将会传递怎样的团队意志与信念。



而USPEER是WM娱乐继OH MY GIRL之后，时隔10年再度推出的女团，因此备受期待。在近期SM娱乐的H1-KEY、STARSHIP娱乐的KiiiKiii等新人女团相继出道的情况下，USPEER也宣告将加入这场竞争。



WM娱乐一直以来凭藉卓越的音乐性，培养出具备实力的团体，包括B1A4、OH MY GIRL、ONF等，这次全新推出的女团USPEER同样备受瞩目，吸引了全球K-POP粉丝及业界人士的关注。

对此，WM娱乐表示：「我们将於今年上半年推出新人女团USPEER。经过长时间的准备，终於能够向大家介绍这个全新团体，感到非常高兴。我们将汇集多年来的经验与技术，通过USPEER独特的音乐与舞台表现，走向全球K-POP粉丝。希望大家多多关注与支持。」

预计於今年上半年出道的USPEER，未来将透过官方SNS帐号陆续公开各种内容，敬请期待。

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