NJZ官司受挫：被判不得獨立活動&承擔訴訟費！不服提出異議，如期參加香港ComplexCon演唱會

NewJeans成員原計劃以NJZ為新隊名獨立活動並公開新曲，但法院最終站在所屬公司ADOR一方，認定專屬合約仍然有效，因此成員不得獨立活動。

法院裁決要點

首爾中央地方法院21日做出裁定，批準ADOR對NewJeans五名成員提出的「維持經紀公司地位及禁止簽訂廣告合約」的假處分申請，NewJeans五名成員不得在未獲得ADOR批準或同意的情況下進行演藝活動，亦不得通過第三方進行相關活動。此外，訴訟費用將由NewJeans五名成員負擔。

法院認為，ADOR履行了專屬合約中的結算等主要義務，難以認定雙方信賴關係已經完全破裂。ADOR在NewJeans仍為無名練習生時，承擔著極高的失敗風險、提供長期支持與大量資金投入，成員若在簽約僅兩年後單年後方面脫離經紀公司，將導致ADOR遭受重大損失。



NJZ提出異議

NJZ透過官方SNS發表聲明，表示尊重法院的決定，但該裁決未能充分考慮成員對ADOR的信賴已經完全破裂；同時，由於假處分屬於需迅速處理的保全措施，法院僅經過2周就作出裁決，令NJZ未能向法院完整陳述所有事實關係。NJZ強調成員們始終誠實履行契約，將通過「異議申請程序」進行進一步辯論，並在此過程中補充更多證據材料，全力維護成員的正當權益。

NJZ強調假處分只是暫時決定，將在4月3日的專屬合約效力確認訴訟庭審中，再次說明合約已合法解除的事實。最後，NJZ向粉絲表達感謝，強調訴訟目的是為了捍衛自身價值與人權，絕不會與侮辱成員人格、貶低成員成就的ADOR再次合作。



商標糾紛與未來動向

NewJeans成員已於2月6日申請NJZ的商標權，涵蓋範圍包括化妝品、洗漱用品、周邊商品、廣告行業等10個領域。目前該申請仍處於審查階段。

對於3月23日在香港舉辦的ComplexCon，NJZ表示會如期參加，以避免讓期待已久的粉絲及相關工作人員蒙受損失。



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