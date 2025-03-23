人氣男團SEVENTEEN的13位成員，變成辦公室裡前輩、後輩的2025最「令人心動」座位表！

我先說我最想坐的位置是7號，夠邊邊也夠快樂～！XDDD 大家最想要坐在哪裡呢？？（成員們的辦公室人設，真的太飽滿，太好笑了啦～）

這是2025年3月20日舉行的粉絲見面會 SEVENTEEN 克拉島（CARAT LAND）第一天公佈的其中一段互動環節。

【請選擇你最想要的辦公座位】當然每一位同事都充滿「個性」～



▼同事們的長相



1右側. 叫他的時候去掉姓氏，只能叫名字的前輩：S.COUPS

2右側. 到了下午就要補充體力的後輩：凈漢

3左側. 每天早上都提議要去跑步的健康傳教士前輩：Joshua

4左側. 不知何時會說什麽樣玩笑話的前輩：Jun

5左側. 沈默寡言，但總在不知不覺間吸引我視線的眼鏡前輩：圓佑

6右側. 要求在上班前一小時，邊喝茶邊冥想的前輩：The 8

7右側. 充滿熱情和鬥志的工作狂前輩：Hoshi

8右側. 聚餐時反覆說相同的話，一直堅守到最後的前輩：Dino

9左側. 會經常請其他公司後輩們吃飯的前輩：勝寛

10左側. 桌上堆滿了沒拆封快遞的前輩：Vernon

11右側. 下班後，每晚都會發長文訊息的前輩：DK

12右側. 只對其他部門的人感到害羞的後輩：WOOZI

13左側. 無論何時都很積極的樂觀後輩：珉奎

PS：12位置下方是影印機&會議室，還有上司們的辦公室。

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