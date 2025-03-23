人气男团SEVENTEEN的13位成员，变成办公室里前辈、后辈的2025最「令人心动」座位表！

我先说我最想坐的位置是7号，够边边也够快乐～！XDDD 大家最想要坐在哪里呢？？（成员们的办公室人设，真的太饱满，太好笑了啦～）

这是2025年3月20日举行的粉丝见面会 SEVENTEEN 克拉岛（CARAT LAND）第一天公布的其中一段互动环节。

【请选择你最想要的办公座位】当然每一位同事都充满「个性」～



▼同事们的长相



1右侧. 叫他的时候去掉姓氏，只能叫名字的前辈：S.COUPS

2右侧. 到了下午就要补充体力的后辈：净汉

3左侧. 每天早上都提议要去跑步的健康传教士前辈：Joshua

4左侧. 不知何时会说什麽样玩笑话的前辈：Jun

5左侧. 沈默寡言，但总在不知不觉间吸引我视线的眼镜前辈：圆佑

6右侧. 要求在上班前一小时，边喝茶边冥想的前辈：The 8

7右侧. 充满热情和斗志的工作狂前辈：Hoshi

8右侧. 聚餐时反覆说相同的话，一直坚守到最后的前辈：Dino

9左侧. 会经常请其他公司后辈们吃饭的前辈：胜寛

10左侧. 桌上堆满了没拆封快递的前辈：Vernon

11右侧. 下班后，每晚都会发长文讯息的前辈：DK

12右侧. 只对其他部门的人感到害羞的后辈：WOOZI

13左侧. 无论何时都很积极的乐观后辈：珉奎

PS：12位置下方是影印机&会议室，还有上司们的办公室。

延伸阅读：「男团创作才子」WOOZI 最爱的歌曲是〈孙悟空〉：因为这首歌让SEVENTEEN成为了英雄！此外，罗暎锡PD也将再次与男团SEVENTEEN合作全新综艺《NANA民宿》，继《NANA TOUR》之后又一部令粉丝们特别期待的作品，在前阵子的直播访问中也聊了很多。

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