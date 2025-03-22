「與劉亞仁一起吸食大麻」的網紅髮型設計師 Hairmon 時隔一年重返 YouTube 界宣佈復出！

因與演員劉亞仁共同吸食大麻而被處以罰金的 YouTuber 名人 Hairmon 宣佈回歸。

20 日，Hairmon 在其 YouTube 頻道上傳了一支影片，並表示：「粉絲們，真的好久不見了。當我在看大家留下的珍貴訊息時，不知不覺時間已經過了很久。這次的影片裡，我整理了這段時間以來的經歷。雖然自己仍有許多不足之處，也帶著愧疚的心情，但希望能以更好的樣貌與大家見面。」

Hairmon 是劉亞仁的髮型設計師，同時也是一名 YouTuber。他於 2023 年跟劉亞仁等人一起在美國洛杉磯的住宿地吸食大麻，因此受到指控。當時，他透過 YouTube 社群表示：「媒體報導我因捲入知名藝人的大麻案件而被移交檢方，這屬實。」並補充道：「我會努力不讓大家失望。」



2024 年 4 月 16 日，在劉亞仁因大麻吸食及教唆罪嫌進行的第四次公審中，Hairmon 以證人身份出庭作證，承受不小壓力。他在庭審時與劉亞仁之間設置了遮蔽設施，並在隔板後進行證詞陳述。

Hairmon 描述了當時劉亞仁勸誘他吸食大麻的情境：「大家圍坐成一圈，在從未見過大麻的情況下，一起輪流抽著像煙蒂一樣的東西。當時劉亞仁對我說：『你也該試試看了吧？』於是我在那樣的情境下不得已吸食了大麻。」



他進一步坦言：「由於彼此之間的社交關係、工作關係，以及牽扯到的朋友們，我害怕後續影響，於是選擇成為共犯。」最終，法院判處 Hairmon 罰款 500 萬韓元，並要求完成 40 小時的藥物成癮康復教育課程。

法院在判決中指出：「劉亞仁並未明確表示若 Hairmon 不吸食大麻將會面臨不利後果，也沒有類似的情境。因此 Hairmon 仍有選擇的餘地。即使劉亞仁曾提議、勸誘或教導吸食方法，單憑這些行為不足以構成教唆罪。僅僅是遞出大麻並勸誘對方嘗試，而 Hairmon 可能是為了融入群體而選擇吸食，這一點無法排除。」



在經過約一年的自我反省後，Hairmon 正式啟動回歸計劃。然而，對於他的復出，輿論意見不一。

部分網友對於他曾涉入毒品犯罪卻宣布回歸感到不滿，表示：「留言區氛圍挺和諧啊」、「不懂為何大家的反應這麼正面」等負面評價。但也有網友給予支持：「既然已經反省了一年，希望能帶來正面影響」、「別被打倒，加油！」

時隔一年回歸的 Hairmon，未來的動向備受關注。

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