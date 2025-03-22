「与刘亚仁一起吸食大麻」的网红发型设计师 Hairmon 时隔一年重返 YouTube 界宣布复出！

因与演员刘亚仁共同吸食大麻而被处以罚金的 YouTuber 名人 Hairmon 宣布回归。

20 日，Hairmon 在其 YouTube 频道上传了一支影片，并表示：「粉丝们，真的好久不见了。当我在看大家留下的珍贵讯息时，不知不觉时间已经过了很久。这次的影片里，我整理了这段时间以来的经历。虽然自己仍有许多不足之处，也带著愧疚的心情，但希望能以更好的样貌与大家见面。」

Hairmon 是刘亚仁的发型设计师，同时也是一名 YouTuber。他於 2023 年跟刘亚仁等人一起在美国洛杉矶的住宿地吸食大麻，因此受到指控。当时，他透过 YouTube 社群表示：「媒体报导我因卷入知名艺人的大麻案件而被移交检方，这属实。」并补充道：「我会努力不让大家失望。」



2024 年 4 月 16 日，在刘亚仁因大麻吸食及教唆罪嫌进行的第四次公审中，Hairmon 以证人身份出庭作证，承受不小压力。他在庭审时与刘亚仁之间设置了遮蔽设施，并在隔板后进行证词陈述。

Hairmon 描述了当时刘亚仁劝诱他吸食大麻的情境：「大家围坐成一圈，在从未见过大麻的情况下，一起轮流抽著像烟蒂一样的东西。当时刘亚仁对我说：『你也该试试看了吧？』於是我在那样的情境下不得已吸食了大麻。」



他进一步坦言：「由於彼此之间的社交关系、工作关系，以及牵扯到的朋友们，我害怕后续影响，於是选择成为共犯。」最终，法院判处 Hairmon 罚款 500 万韩元，并要求完成 40 小时的药物成瘾康复教育课程。

法院在判决中指出：「刘亚仁并未明确表示若 Hairmon 不吸食大麻将会面临不利后果，也没有类似的情境。因此 Hairmon 仍有选择的余地。即使刘亚仁曾提议、劝诱或教导吸食方法，单凭这些行为不足以构成教唆罪。仅仅是递出大麻并劝诱对方尝试，而 Hairmon 可能是为了融入群体而选择吸食，这一点无法排除。」



在经过约一年的自我反省后，Hairmon 正式启动回归计划。然而，对於他的复出，舆论意见不一。

部分网友对於他曾涉入毒品犯罪却宣布回归感到不满，表示：「留言区氛围挺和谐啊」、「不懂为何大家的反应这么正面」等负面评价。但也有网友给予支持：「既然已经反省了一年，希望能带来正面影响」、「别被打倒，加油！」

时隔一年回归的 Hairmon，未来的动向备受关注。

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