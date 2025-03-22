韓知名文化評論家金甲洙點評「金秀賢&金賽綸事件」！逆天言論遭民眾狂批：狗嘴裡吐不出象牙

金秀賢&金賽綸事態發酵時期，知名文化評論家金甲洙卻在網路上開砲攻擊已經去世的金賽綸，擁護「未成年談戀愛」，引來網友們更加猛烈的砲轟。

日前金甲洙出演了YouTube頻道《每火show》（매불쇼《每日都是火金Show》）時表示：「與未成年人的戀愛怎麼就像犯下滔天大罪一樣被大肆炒作了呢？ 人們談戀愛，年齡差距有時會很大，有時候女方年齡也會較長一些，這只是戀愛的多種形式之一。」



隨後他質疑道：「為什麼要突然把這件事說成是未成年強姦呢？ 這說得通嗎？ 金賽綸曾是童星，可能比一般人更早社會化，聽說是16歲開始交往，男方27歲。 就我個人而言，我不喜歡年幼的女性，因為她們還帶著稚氣，無法視作戀人。 我沒有和年幼女性交往過，但這難道不是個人特質的問題嗎？」此外，金甲洙還表示：「時代在變化，風俗和倫理有時顯得過於落後。 為什麼成年男子與未成年人交往就一定要受到攻擊呢？ 我對將這種問題作為攻擊工具感到遺憾。」



節目主持人崔旭則評論道：「金秀賢與金賽綸的交往傳聞，真的值得韓國所有媒體一窩蜂地報導嗎？ 在當下這個時代，這真的是重要議題嗎？」

對此不少網友紛紛批評道：「與未成年人的交往難道不是犯罪嗎？」、「這是在為戀童癖辯護嗎？」、「在胡說八道什麼？」、「你要不要聽聽自己說了什麼？ 這是未成年和成年人交往」、「你們所謂的進步就是貶低、歧視女性」、「要被打才能清醒嗎」、「金甲洙胡說八道已經不是一次兩次了，還沒吸取教訓嗎」、「這是人嘴裡能說話來的話嗎？ 經常被起訴還不長記性」等，譴責聲不斷。



隨著批評聲越來越多，相關片段已被刪除，節目組也緊急發佈聲明，道歉的同時表示金甲洙出演的環節將永久性刪除。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞