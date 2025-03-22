【韓網熱門】李龍真採訪LE SSERAFIM金采源，突然爆粗口「C8出生率太低了」！引來罵聲一片

諧星兼YouTuber李龍真近日請來女團LE SSERAFIM成員金采源做客他的網路綜藝《龍塔羅》，幫采源看結婚運勢，說采源結婚之後會更上一層樓，擔任一家之主。 抽下一張牌時，李龍真突然情緒激動：「最近出生率很低，結婚形態也改變了很多，真的C8煩人！」

李龍真對於在采源面前講髒話道歉，但仍持續表達不滿：「對不起，但最近仁川江華島的一所小學，據說只有一名新生入學。」采源：「哇，很嚴重耶。」李龍真：「真的很嚴重，雖然不是針對妳講的，只是發發牢騷，因為太生氣了。」



李龍真繼續看牌，說采源結婚後會很幸福，接著又回到出生率話題：「總之最重要的是，出生率低真的很煩。」采源尷尬笑：「哈哈哈，怎麼辦才好呢...」李龍真再次解釋這些話不是對采源講的，而是面對他的個人攝影機講的。

事實上... 李龍真2019年結婚，到現在6年了，只生了一個兒子。目前關於出生率的內容已經從YouTube影片中刪除，影片下方原本有很多批評該話題的留言，也被一併刪除。



여돌 앞에 두고 결혼운 봐주면서 갑자기 욕하면서 출산율 얘기하는 것도 어이없는데 결혼하면 행복해지겠다 이러다가 또 출산율 낮은 거 짜증난다 ㅇㅈㄹ 어쩌라고요 ㅁㅊ놈아;;; https://t.co/VCMGX4wqEb pic.twitter.com/uBbC1E5Mzx — 자연눈물 (@tearsinnature) March 21, 2025

韓國網友評論：

1. 為什麼發火？ 為什麼罵人？

2. 想生的話自己多生幾個吧

3. 請女偶像來當嘉賓，就對人家講這個嗎？ 還飆髒話？

4. 連小孩都生不出的人，憑什麼發火啊？

5. 突然罵人嚇我一跳，這件事跟采源無關吧

6. 如果是三神奶奶講這些，我能接受，但你算老幾啊？

7. 對出生率這麼不滿就自己生啊，不知道的人還以為他是二十多個小孩的家長

8. 覺得年輕女偶像好欺負是不是？ 如果對方是男偶像、男演員，看他還敢不敢這樣講

9. 女人是生小孩的機器嗎？

10. 你的行為剛剛讓出生率再一次下降了

11. 面對這通發言，金采源應該做出什麼反應？ 真的非常無禮

12. 在真正能生育的女人面前這樣罵人是怎樣？ 這就是彰顯權力和給人眼色看嗎...

13. 在女偶像面前爆粗口然後道歉kkk PD是帶著什麼樣的想法把這段剪進去並公開的呢...

14. 希望科技能趕快發展，讓男人也能懷孕生子，然後讓他們多生一些

15. 如果女藝人說「男人逃兵役真讓人生氣啊」，一定會被罵得非常慘

16. 采源不要結婚，一輩子當偶像吧

出處：https://theqoo.net/hot/3658262168，https://theqoo.net/hot/3658734043

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