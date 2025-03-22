54歲女神級人物《大長今》李英愛的美貌秘訣「早餐減肥法」食譜不私藏全公開～

人氣演員李英愛公開了私下的飲食習慣，引發關注。

頻道《Vogue Korea》記錄了李英愛此前為出席精品品牌「Bottega Veneta 冬季時裝秀」而遠赴義大利米蘭。在當地，她悠閒地享用晨間咖啡，展現了她依舊不變的美貌。



1971年生、今年54歲的李英愛，究竟如何維持管理呢？關鍵就在於飲食。談及早餐食譜時，她表示：「先喝溫水促進血液循環，然後簡單地蒸番茄、高麗菜、胡蘿蔔和花椰菜，再淋上橄欖油和義大利香醋享用。這都是為了健康著想。」



那麼，如果不特別在意健康，她最想吃的食物是什麼呢？對此，李英愛露出燦爛笑容並回答：「炸醬拉麵」，可愛真實的回應讓人忍不住莞爾一笑。

此外，她還透露，在乾燥的飛機上，她一定會先洗臉，接著敷面膜，噴霧保濕也是必備，並強調多喝水的重要性。

李英愛在2009年與年長20歲的美籍韓裔企業家鄭浩英結婚，並育有一對龍鳳胎。此外，她也確定出演LG藝術中心25週年紀念製作的舞台劇《海達·加布勒》（Hedda Gabler）。過往主演過的韓劇有《大長今》、《師任堂，光的日記》、《神探具景伊》、《大指揮家：弦上的真相》...等作品。

▼附上一部2023年12月的訪談，讓大家感受一下女神的魅力：



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