54岁女神级人物《大长今》李英爱的美貌秘诀「早餐减肥法」食谱不私藏全公开～

人气演员李英爱公开了私下的饮食习惯，引发关注。

频道《Vogue Korea》记录了李英爱此前为出席精品品牌「Bottega Veneta 冬季时装秀」而远赴义大利米兰。在当地，她悠闲地享用晨间咖啡，展现了她依旧不变的美貌。



1971年生、今年54岁的李英爱，究竟如何维持管理呢？关键就在於饮食。谈及早餐食谱时，她表示：「先喝温水促进血液循环，然后简单地蒸番茄、高丽菜、胡萝卜和花椰菜，再淋上橄榄油和义大利香醋享用。这都是为了健康著想。」



那么，如果不特别在意健康，她最想吃的食物是什么呢？对此，李英爱露出灿烂笑容并回答：「炸酱拉面」，可爱真实的回应让人忍不住莞尔一笑。

此外，她还透露，在干燥的飞机上，她一定会先洗脸，接著敷面膜，喷雾保湿也是必备，并强调多喝水的重要性。

李英爱在2009年与年长20岁的美籍韩裔企业家郑浩英结婚，并育有一对龙凤胎。此外，她也确定出演LG艺术中心25周年纪念制作的舞台剧《海达・加布勒》（Hedda Gabler）。过往主演过的韩剧有《大长今》、《师任堂，光的日记》、《神探具景伊》、《大指挥家：弦上的真相》...等作品。

▼附上一部2023年12月的访谈，让大家感受一下女神的魅力：



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