「熱血司祭」金南佶辦見面會也超熱血，4月6日台北見面會粉絲許願：「五小時！」3/21 udn售票網全面啟售

上次來台一開就是近三小時，這次可望打破韓星見面會最長紀錄！？韓國男星金南佶即將於4月6日在Legacy TERA舉辦【2025 KIM NAM GIL FANMEETING TOUR 'Road to Gil' in TAIPEI】，日前他先到日本，沒想到見面會時間竟然超過四小時，台北場消息曝光後讓台灣粉絲期待「這次要五小時了嗎！？」

最近，金南佶在睽違5年回歸的韓劇「熱血司祭2」中，飾演依舊脾氣暴躁、充滿正義感的天主教司祭金海日，不僅展現了與第一季截然不同的魅力，還以痛快的動作戲獲得好評。而「熱血司祭」系列1、2都獲得相當高的評價與收視率，屆時他也將會在見面上聊花了5年時間所拍攝的第二季，以及和第一季不同的辛苦和樂趣。



這次見面會的標題是「Road to Gil」，金南佶表示「這包含了我想和大家分享我作為人和演員所走過的道路和時間，一起度過這樣的時光」。金南佶表示：「想到能再次見到大家，我就感到非常興奮。這次的粉絲見面會，為了與長久以來給予我始終如一的愛和支持的各位更近距離地交流，我準備了多樣的環節。希望大家能撥出寶貴的時間前來，共同創造難忘的回憶。」

由於金南佶兩年前來台時，將近三小時的見面會讓許多粉絲難忘，由於上次是晚上八點才開演，這次則提前到晚上六點，金南佶是否可以挑戰締造最長見面會紀錄，或許可以拭目以待。金南佶【2025 KIM NAM GIL FANMEETING TOUR 'Road to Gil' in TAIPEI】將於4月6日晚間6點在Legacy TERA演出，票價VIP區 $5,580 、A區 $4,680、B區 3,580、身障席 $2,340元，今天3月21日（五）晚間7點在udn售票網開賣，購票福利為SOUND CHECK / HI-TOUCH / 團體合照(20人/一組) / 簽名會 / 親筆簽名海報 / 親筆簽名拍立得 /限定小卡組 / 官方A5海報 。

更多詳情可洽主辦單位「RICHINING」、「udn」官方臉書專頁。



【2025 KIM NAM GIL FANMEETING TOUR 'Road to Gil' in TAIPEI】

售票日期：2025年3月21日(週五)，19:00開賣

售票網址：https://reurl.cc/VYXqlZ

演出日期：2025年4月6日(週日)，18:00開演

演出地點：Legacy TERA（台北市南港區市民大道8段99號）

票價(NTD)：VIP區 $5,580 / A區 $4,680 / B區 3,580 / 身障席 $2,340；全場對號坐席

購票福利：SOUND CHECK / HI-TOUCH / 團體合照(20人/一組) / 簽名會 / 親筆簽名海報 / 親筆簽名拍立得 /限定小卡組 / 官方A5海報





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