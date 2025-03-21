张娜拉节目中提及与老公因拍摄电视剧相恋过程：「单恋摄影导演老公很长时间」

童颜美女张娜拉已是幸福人妻，最近几部电视剧作品也都有相当高的评价，近来她来到郑容和的YT频道，也提到了自己暗恋在拍摄现场遇到的摄影导演许久，最后终於修成正果。

20日在郑容和的YT频道中，邀请张娜拉成为节目嘉宾，张娜拉也透露自己为了邀请郑容和在婚礼上演唱祝歌，因此她要结婚的消息是最先告诉郑容和的，她觉得郑容和应该是个口风紧的人，能够保守秘密，又能够帮她演唱婚礼祝歌，所以选择先告诉他，而事实上郑容和也的确严密地保守了这个秘密消息，让张娜拉相当感谢。



郑容和也表示自己还记得那时与张娜拉合作《大发不动产》作品时，因每天熬夜并且有大量动作戏码而觉得很累，当时还是冬天，但张娜拉每天总是拿著手机笑得很开心，郑容和什么话都没说，然后就被张娜拉告知「你要保守秘密喔！」然后就莫名其妙知道了张娜拉秘密恋爱的消息，引发全场笑声。



张娜拉更自曝在拍摄电视剧《VIP》时，遇见了现在的老公，当时担任摄影导演的他，是张娜拉单恋了很久的对象，张娜拉说自己长时间暗中喜欢著他，但对这男生其实一无所知，他几岁？是不是已婚？有没有女朋友等等这些，什么都不知道，而且也不方便询问，因为这样脸上表情就太明显了。不过后来张娜拉还是得到了情报，开始拍摄后过了三、四个月，才知道他的生日以及他未婚，结束那时就觉得可以聊一聊。



听到这消息郑容和也相当惊讶，并表示在这样的环境下，真的很难发展，张娜拉也表示自己观察著老公与导演谈话的时候，不笑的时候看起来有点凶，但笑起来又很可爱很无害。但当时老公只把张娜拉当作是一个认真努力的好姐姐，也没有私下的交谈，所以拍摄结束后张娜拉几乎找不到藉口能再跟他联系，幸好后来还是能够持续并且进一步交往了，於是才能顺利在2022年结婚。



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