走在職場「政治手段」不能無！《協商的技術》李帝勳&金大明演活打工仔生存之道

由李帝勳、金大明、成東鎰、張鉉誠等人主演，職場劇《協商的技術》收視正週週上升中。劇情首集就告訴你職場「政治手段」有多重要，看到第四集為止，你是否很有共鳴呢？

《協商的技術》講述山人集團面臨11兆資金籌措困難，請回前員工兼M&A（併購）高手尹洙諾（李帝勳 飾）回來進行整頓，從主角尹洙諾到吳順英律師（金大明 飾）、河泰秀專務（張鉉誠 飾）全都個性鮮明，在職場上打滾都各自有手段，也讓人看見職場的陰暗面：

洞悉人性老闆客戶一把抓──尹洙諾（李帝勳 飾）

尹洙諾身為山人集團前員工，一度讓山人陷入危機，但山人集團卻願意再次聘請其回歸，絕對有其高招，他綽號「白蛇」（百思）也不是叫假的。



從首周情節出售山人建設，到次周收購遊戲公司CHACHA，尹洙諾數次展現自己的小手段，包括以話術讓客戶提高收購價格，或是說服合作方出售，這都源於他善於洞悉人性的優勢，能站在對方角度思慮他們的所需與考量，再對症下藥。

最精彩的莫過於他對於上司宋在植會長（成東鎰 飾）心態上的掌握，明明自己都說了對籌措資金沒有百分之百把握，卻屢屢成功說服宋會長以推進自己的計劃。尹洙諾對內懂高層，對外懂客戶與合作方，完全游刃有餘遊走職場，不愧綽號「白蛇」（百思）！



和解至上幽默調停──吳順英（金大明 飾）

吳順英律師一角從首集就告訴你「和解最好」，他有機會幫人打官司卻不賺，直接建議你用最不費時且不費心力的方法──和解。



收購CHACHA的過程，吳順英相當有眼力幫尹洙諾與整個M&A一把，故意吃了CHACHA執行長的麵拖時間，而在幫CHACHA向敵對公司DC索取和解金時，也刻意一拖再拖讓對方心急迅速答應，吳順英完全成了全劇幽默擔當，亦調和整個故事的冰冷基調。



拍馬屁狐假虎威──河泰秀（張鉉誠 飾）

河泰秀專務可說是整部劇職場上的「反面教材」，他能爬到如此高位肯定有其長處，但和尹洙諾及李東俊常務（吳萬錫 飾）比較根本是自曝其短。



河專務懂得諂媚上司宋會長，也懂利用權勢拉攏下屬組成小團體，但看在觀眾眼裡，他沒有李常務那般受宋會長寵愛，貶低他人做高自己的談判方式也令人不快，小團體還是靠狐假虎威所聚攏，加上不顧公司情勢只顧對付尹洙諾的小心眼，似乎只能預見他接下來職場之路的失敗。然而，他還會出什麼過分招數阻撓尹洙諾呢？



除了以上三大人物及宋會長、李常務，尹洙諾延攬而來的M&A組數學能者安賢好（郭敏貞 飾），悉知談判「不帶感情」的重要性，和總是不慎洩漏情報的崔振秀（車康潤 飾）是對比，不過崔振秀很快發現錯誤並將計就計，「演戲」或許會成為他的長處？



《協商的技術》每周六日晚間11點30分於黃Viu可同步韓國收看，對於遊走職場或是併購題材有興趣的觀眾，可別錯過了，不甚理解併購也不打緊，光是緊湊的反轉情節便值得你收看！韓國收視率連連突破可不是沒理由！



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