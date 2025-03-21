金秀賢起訴金賽綸遺屬及爆料YTR！遺屬不知「結婚&墮胎」，賽綸媽崩潰哭「是不是我死才能結束？」致女兒親筆信公開

昨日傍晚，金秀賢所屬社表示已對YouTube頻道「橫豎研究所」、金賽綸遺屬及姨母提起訴訟，罪名是涉嫌違反《性暴力犯罪處罰特例法》（利用攝影器材拍攝及散佈等）。

金秀賢所屬社的代理律所LKB & Partners指出，橫豎研向大眾公開了一張金秀賢脫下褲子時被拍攝的照片，這是極大的問題：「該照片是在金秀賢與當時已成年的金賽綸交往期間拍攝的，屬於能讓金秀賢產生性羞恥感的身體部位照片，不應該被公開，也沒有公開的理由。 」

律所表示，將這種照片上傳至YouTube頻道的行為明顯屬於犯罪，而且橫豎研揚言未來還將繼續公開類似照片，以此威脅金秀賢，因此不得不採取強硬的法律措施。

至於為何將金賽綸的遺屬和身份不明「姨母」一同告發，律師事務所解釋道：「他們擅自散佈金秀賢的身體照片，這不僅是無法忽視的嚴重行為，且極可能再次發生，因此，我們不得不對遺屬們提起訴訟。」

Goldmedalist表示，金賽綸遺屬及橫豎研散播虛假事實、導致謠言持續擴散，公司原本基於對金賽綸的哀悼之情未對其遺屬採取法律行動，直到這次他們擅自公開了金秀賢的私生活照片，Goldmedalist為保障公司與旗下藝人的名譽，不得不做出反擊。



幾乎同一時間，橫豎研在直播中表示前一日曾與金賽綸遺屬見面，遺屬表示從未聽說金賽綸已婚，也不知道經紀人為何會對李鎮浩提及墮胎。 李鎮浩稱因為沒有人替金賽綸支付醫療費，所以經紀人代付了2000萬韓元，遺屬對此表示無法理解，哭著要求對方拿出證據：「怎麼能在失去孩子的父母心上釘上釘子呢？」

橫豎研稱金母瘦到只剩一把骨頭，痛哭失聲：「我們女兒真的非得被這樣殘忍地踐踏嗎？我感覺快要死了，是不是只有我死掉，李鎮浩和金秀賢才會停止折磨？」橫豎研提出召開記者會，但金母無力出席，親手寫了一封給女兒的信請代為公開。

信中，金母寫道：「妳穿過的睡衣還沒有洗，仍留著妳的味道，就這樣抱著入睡... 妳一直喊著要死、要死，那樣掙扎了一番，現在安心了嗎？ … 錢有什麼重要，我應該多陪陪妳... 因為工作，連最後的瞬間都沒能陪在妳身邊。」



「我叫妳不要上傳照片、要避開人、不要晚上出門、不要喝酒，總是對你說『不要』和『小心』。 對不起，我以為不讓妳做這些事就是守護妳。 一邊說信任妳，一邊試圖將妳藏起來，對不起。」

「現在他們總是讓我解釋什麼東西。 究竟為什麼要我解釋... 我只是無法就這樣送走妳。 我希望的只是對於把妳變成說謊精這件事道歉，以及防止這樣的事再發生，換來的卻只有否定我的存在，以及叫我解釋的話語。」

「這3年裡，妳該有多痛苦啊？ 不用擔心，即便全世界都不知道，媽媽也知道，我們和朋友們都知道，了解賽綸的人都知道。 吵到妳了吧？ 對不起，綸啊。 現在我會安靜地讓妳離開。」



此外，金賽綸遺屬已於17日提告娛樂記者出身的YouTuber李鎮浩，指控其涉嫌誹謗。 遺屬唯一的要求，就是希望金秀賢誠實承認從2015年起交往6年的事實，並公開道歉。

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