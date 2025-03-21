李鎮浩爆金賽綸輕生是因「前夫家暴」，有頸部刀傷照片！去世當天「閨蜜通話錄音」公開

娛記出身YouTuber李鎮浩昨日在個人頻道公開一段通話錄音，稱是金賽綸去世當天閨蜜與金賽綸新所屬社人士的對話，其中提到金賽綸被丈夫毆打和威脅，李鎮浩表示這才是她去世的真正原因。

錄音中，閨蜜稱金賽綸從美國回來後見面過2次，認為死因是美國男友：「他打金賽綸，鬧得很兇。 我有他施暴的照片。」閨蜜表示金賽綸男友曾多次聯絡她進行辱駡，金賽綸為此向閨蜜道歉，說男友毆打和威脅她，還給閨蜜看了她脖子上的刀傷痕跡。 該閨蜜透露，朋友們都認為金賽綸輕生是因為男友不斷對她進行人身攻擊和威脅。



這名閨蜜稱，通話當時（2月16日晚10時許）金賽綸的朋友都在金賽綸家，準備一起去靈堂。 金賽綸新所屬社人士則回應稱金賽綸母親不接電話，拜託這名閨蜜確認靈堂位置後告訴他。

錄音公開後，很多網友表示憤怒：「朋友去世當天講這些話，這樣對嗎？」「兩個人都一副『早就知道她會死』的語氣，他們真的是對金賽綸心存好意的人嗎？」「完全聽不出他們對金賽綸有尊重或擔憂」「死了也要折磨她嗎」「這跟未成年交往是兩回事，不要模糊焦點」。



此外，李鎮浩還在19日公開另一段錄音，稱是金賽綸與新所屬社理事在1月8日的通話。 當天金賽綸IG曾發佈多張與某男子的合照並留言「Marry」隨後刪除，兩人就此事進行溝通。 錄音中，金賽綸表示已經在美國舉辦婚禮，男方是在紐約工作的圈外人，原本沒打算結婚，但意外懷了小孩，雖然已經打掉，但男友總是拿這件事威脅她，她只好同意結婚。

錄音中金賽綸透露男友性格不穩，她的IG和Kakaotalk帳號密碼當時都在男友手中，那些照片也是男友要求公開關係、吵架後親自上傳，金賽綸本人僅能通過Telegram和簡訊與外界溝通：「男友平時都好好的，偶爾會有不安，而且距離較遠。 他一喝酒就會突然變成瘋子... 我也沒想到會和這種人結婚...」並透露父母也知道結婚一事。



然而，錄音中的金賽綸新公司人士今日對韓媒表示，他從未將該錄音交給李鎮浩、更從未同意公開，在李鎮浩公開錄音後，他曾打電話給李鎮浩憤慨抗議：「你為了自己保命，就要搞死我嗎？」

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