鄭恩地&徐仁國超過10多年《請回答1997》售後超豐富，還有〈All For You〉2025版！

鄭恩地與徐仁國2012年共同演出《請回答1997》還合唱OST〈All For You〉，戲劇爆紅之外對唱曲也成為經典，兩人自此成為許多韓劇迷心中的經典螢幕情侶。

近期他們再度推出‎合唱曲〈Couple〉，翻唱水晶男孩經典歌曲成男女對唱版本，今（18）日再釋出〈All For You〉2025年Live版本！還有人發現是刻意選在韓國時間13時13分上傳，就為紀念〈All For You〉13週年！兩人依照歌詞做的互動依舊可愛，和13年前相比又是不同味道，令人湧起追劇回憶。



網友再次激動留言「我想的2025：汽車飛向天空／實際的2025：徐仁國鄭恩地再見喚醒〈All For You〉」、「傳奇，好感動……13時13分上傳的〈All For You〉允宰詩媛13週年快樂」、〈我們的愛就這樣〉也做2025年版本吧」、「哇哇真的很懂……不只是出一首合唱曲，比起獲得大眾人氣，更是為了等待已久的粉絲準備喜歡的東西，真的很溫暖」……

「真不敢相信，眼淚都流出來了……鄭恩地徐仁國的聲音合在一起才是真正的天堂」、「曾看著兩人各自在演唱會唱，終於♥」、「感覺要流淚了，非常感謝為我們留下了美好的回憶」、「停止的時間又流逝了……」……等等。

▼鄭恩地與徐仁國當年另一首OST合唱曲〈我們的愛就這樣〉



鄭恩地與徐仁國這波合作內容相當豐富，事前宣傳有相當多「Lovestagram」照片，還有私下實際相處有趣影片，在〈Couple〉正式發行後每天都還有不同的Live演唱影片，「售後服務」可說準備非常足。鄭恩地在〈All For You〉2025 Live版公開後，更透露「這個企劃還有」，請允宰詩媛和《請回答1997》的粉絲們盡情享受！



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