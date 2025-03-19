郑恩地&徐仁国超过10多年《请回答1997》售后超丰富，还有〈All For You〉2025版！

郑恩地与徐仁国2012年共同演出《请回答1997》还合唱OST〈All For You〉，戏剧爆红之外对唱曲也成为经典，两人自此成为许多韩剧迷心中的经典萤幕情侣。

近期他们再度推出‎合唱曲〈Couple〉，翻唱水晶男孩经典歌曲成男女对唱版本，今（18）日再释出〈All For You〉2025年Live版本！还有人发现是刻意选在韩国时间13时13分上传，就为纪念〈All For You〉13周年！两人依照歌词做的互动依旧可爱，和13年前相比又是不同味道，令人涌起追剧回忆。



网友再次激动留言「我想的2025：汽车飞向天空／实际的2025：徐仁国郑恩地再见唤醒〈All For You〉」、「传奇，好感动……13时13分上传的〈All For You〉允宰诗媛13周年快乐」、〈我们的爱就这样〉也做2025年版本吧」、「哇哇真的很懂……不只是出一首合唱曲，比起获得大众人气，更是为了等待已久的粉丝准备喜欢的东西，真的很温暖」……

「真不敢相信，眼泪都流出来了……郑恩地徐仁国的声音合在一起才是真正的天堂」、「曾看著两人各自在演唱会唱，终於♥」、「感觉要流泪了，非常感谢为我们留下了美好的回忆」、「停止的时间又流逝了……」……等等。

▼郑恩地与徐仁国当年另一首OST合唱曲〈我们的爱就这样〉



郑恩地与徐仁国这波合作内容相当丰富，事前宣传有相当多「Lovestagram」照片，还有私下实际相处有趣影片，在〈Couple〉正式发行后每天都还有不同的Live演唱影片，「售后服务」可说准备非常足。郑恩地在〈All For You〉2025 Live版公开后，更透露「这个企划还有」，请允宰诗媛和《请回答1997》的粉丝们尽情享受！



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