朴智賢追星東方神起允浩數度尖叫！SJ利特紀錄、始源助攻、銀赫搞笑守本分

知名「仙后」與SM娛樂家族飯的朴智賢，1月靠著和Super Junior始源（崔始源）主演的電影《雖然是童話，但青少年禁止觀看》，成功追星東方神起瑜鹵允浩（鄭允浩），實際過程在SJ利特的Vlog曝光！

*先前報導回顧：

‎〈曾曝「好友與偶像結婚」的朴智賢，總算成為「成粉」！和東方神起允浩拍照超害羞‎〉



身為隊上大哥又是隊長，利特YouTube頻道昨（18）日更新一支Vlog，透露自己「照顧SJ成員」的日常生活，內容便包括自己跑了始源主演的電影首映會，意外紀錄下朴智賢追星過程。他和東海、銀赫、厲旭都到場力挺，後台可見SJ-M周覓和東方神起允浩也來了。

始源和允浩拍完雙人照後，非常體貼的招手示意朴智賢也和允浩單獨合照，朴智賢一和允浩打招呼就掩面尖叫，始源馬上得意(?)地大笑四聲。朴智賢害羞到不行，聽到允浩說謝謝又尖叫，過程幾乎都掩面。



朴智賢回神過來便邀請SJ也和她合照，銀赫在旁直覺拒絕她：「我們是很有眼力的。」（台灣字幕譯為「我們知道自己的位置」）相當搞笑。其實朴智賢本人也透露過去過Super Junior演唱會，也能算是EL.F.，畢竟家族飯啊！



▼利特Vlog朴智賢追星成功過程（已定位11:19，其他內容還有到希澈經紀人婚禮和希澈、神童、厲旭合體，去藝聲演唱會和K.R.Y.圭賢厲旭藝聲合體）



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