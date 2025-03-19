朴智贤追星东方神起允浩数度尖叫！SJ利特纪录、始源助攻、银赫搞笑守本分

知名「仙后」与SM娱乐家族饭的朴智贤，1月靠著和Super Junior始源（崔始源）主演的电影《虽然是童话，但青少年禁止观看》，成功追星东方神起瑜卤允浩（郑允浩），实际过程在SJ利特的Vlog曝光！

*先前报导回顾：

‎〈曾曝「好友与偶像结婚」的朴智贤，总算成为「成粉」！和东方神起允浩拍照超害羞‎〉



身为队上大哥又是队长，利特YouTube频道昨（18）日更新一支Vlog，透露自己「照顾SJ成员」的日常生活，内容便包括自己跑了始源主演的电影首映会，意外纪录下朴智贤追星过程。他和东海、银赫、厉旭都到场力挺，后台可见SJ-M周觅和东方神起允浩也来了。

始源和允浩拍完双人照后，非常体贴的招手示意朴智贤也和允浩单独合照，朴智贤一和允浩打招呼就掩面尖叫，始源马上得意(?)地大笑四声。朴智贤害羞到不行，听到允浩说谢谢又尖叫，过程几乎都掩面。



朴智贤回神过来便邀请SJ也和她合照，银赫在旁直觉拒绝她：「我们是很有眼力的。」（台湾字幕译为「我们知道自己的位置」）相当搞笑。其实朴智贤本人也透露过去过Super Junior演唱会，也能算是EL.F.，毕竟家族饭啊！



▼利特Vlog朴智贤追星成功过程（已定位11:19，其他内容还有到希澈经纪人婚礼和希澈、神童、厉旭合体，去艺声演唱会和K.R.Y.圭贤厉旭艺声合体）



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