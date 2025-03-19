李帝勳《協商的技術》收視飆至7.1%！繼首週劇情又高潮迭起，網評劇本佳製作精良（EP.3-4）

由李帝勳領軍，與金大明、成東鎰、張鉉誠等人同場飆戲的《協商的技術》上週末來到第二週，第3、第4集收視分別落在5.7、7.1%，複製上週模式，第二天都會飆升，也刷新全劇最佳紀錄。

《協商的技術》講述M&A併購專家「尹洙諾」（李帝勳 飾）回到前公司「山人集團」，處理棘手的「11兆資金籌措計畫」，首週劇情尹洙諾便不斷做出令人意想不到的決定，第二週仍然也是！

*上週劇情回顧：

〈首週收視率就翻倍！《協商的技術》李帝勳、成東鎰、張鉉誠同場飆戲，劇情反轉精彩（EP.1-2）〉



（以下稍微提及劇情）

尹洙諾首週情節帶著M&A組著手賣掉集團最賺錢的山人建設，第二週倒要收購要倒閉的遊戲公司CHACHA？尹洙諾從第二集就在玩遊戲《快遞王》，原來是在鋪哏，他看出了快遞王真正的價值，希望能讓山人集團迅速建立起電商市場。然而，他欲收購CHACHA一事外流，河專務（張鉉誠 飾）聯手有機會併吞山人集團的西慕爾基金，率先攔截CHACHA。



和首週情節類似，第二週M&A組併購過程一樣高潮迭起，最後又以意想不到的方式圓滿收場，對收購方、出售方都是非常好的結果。若說《協商的技術》每週的首集都只是開場、釐清買賣雙方情勢，第二集便都是雲霄飛車式精彩絕倫的反轉再反轉，且至今每集尾聲都有尹洙諾和宋會長（成東鎰 飾）的精彩心理戰對峙。



另外，本週劇情透露更多尹洙諾背後故事，當年他在山人集團著手併購JUMBO製藥，卻因哥哥因擁JUMBO製藥股票，涉嫌內線交易遭革職且受調查，哥哥最後自殺，他無罪但飛往夏威夷沉潛。尹洙諾自稱結婚了可能不是真的，他照片中的妻小或許是他哥哥的妻小。第3集尾聲宋會長自稱看出了尹洙諾回來是要報仇的實際意圖，他卻不干涉，是因為認為自己能全身而退嗎？



官方剪輯精華影片不到三天已破50萬觀看次數，登韓國區YouTube發燒影片榜，韓國網友評價「劇本寫得好、製作精良」、「故事情節太完美了ㅠㅠ（該留言提到被《快遞王》遊戲內遊戲外「彩蛋」感動」、「天才編劇水準的故事發展，白髮李帝勳演技冰冷又溫暖」、「完全新鮮且真的很聰明的劇本，角色選定也很哇嗚……現實版傻氣的李帝勳在電視劇裡總是很完美，其他演員的新面貌也非常突出」、「內容越來越有趣了，讓人有了解新術語的樂趣，人類群像的故事……編劇寫得真好」……等等。



接下來，尹洙諾因為得罪了財金記者，山人集團股票即將跌破10萬韓元面臨破產，M&A組必須趕緊挽救。《協商的技術》每週六日韓國時間22時30分於韓國首播，香港觀眾同日香港時間23時30分可同步收看。

▼下集預告



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