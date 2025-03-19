李帝勋《协商的技术》收视飙至7.1%！继首周剧情又高潮迭起，网评剧本佳制作精良（EP.3-4）

由李帝勋领军，与金大明、成东镒、张铉诚等人同场飙戏的《协商的技术》上周末来到第二周，第3、第4集收视分别落在5.7、7.1%，复制上周模式，第二天都会飙升，也刷新全剧最佳纪录。

《协商的技术》讲述M&A并购专家「尹洙诺」（李帝勋 饰）回到前公司「山人集团」，处理棘手的「11兆资金筹措计画」，首周剧情尹洙诺便不断做出令人意想不到的决定，第二周仍然也是！

*上周剧情回顾：

〈首周收视率就翻倍！《协商的技术》李帝勋、成东镒、张铉诚同场飙戏，剧情反转精彩（EP.1-2）〉



（以下稍微提及剧情）

尹洙诺首周情节带著M&A组著手卖掉集团最赚钱的山人建设，第二周倒要收购要倒闭的游戏公司CHACHA？尹洙诺从第二集就在玩游戏《快递王》，原来是在铺哏，他看出了快递王真正的价值，希望能让山人集团迅速建立起电商市场。然而，他欲收购CHACHA一事外流，河专务（张铉诚 饰）联手有机会并吞山人集团的西慕尔基金，率先拦截CHACHA。



和首周情节类似，第二周M&A组并购过程一样高潮迭起，最后又以意想不到的方式圆满收场，对收购方、出售方都是非常好的结果。若说《协商的技术》每周的首集都只是开场、厘清买卖双方情势，第二集便都是云霄飞车式精彩绝伦的反转再反转，且至今每集尾声都有尹洙诺和宋会长（成东镒 饰）的精彩心理战对峙。



另外，本周剧情透露更多尹洙诺背后故事，当年他在山人集团著手并购JUMBO制药，却因哥哥因拥JUMBO制药股票，涉嫌内线交易遭革职且受调查，哥哥最后自杀，他无罪但飞往夏威夷沉潜。尹洙诺自称结婚了可能不是真的，他照片中的妻小或许是他哥哥的妻小。第3集尾声宋会长自称看出了尹洙诺回来是要报仇的实际意图，他却不干涉，是因为认为自己能全身而退吗？



官方剪辑精华影片不到三天已破50万观看次数，登韩国区YouTube发烧影片榜，韩国网友评价「剧本写得好、制作精良」、「故事情节太完美了ㅠㅠ（该留言提到被《快递王》游戏内游戏外「彩蛋」感动」、「天才编剧水准的故事发展，白发李帝勋演技冰冷又温暖」、「完全新鲜且真的很聪明的剧本，角色选定也很哇呜……现实版傻气的李帝勋在电视剧里总是很完美，其他演员的新面貌也非常突出」、「内容越来越有趣了，让人有了解新术语的乐趣，人类群像的故事……编剧写得真好」……等等。



接下来，尹洙诺因为得罪了财金记者，山人集团股票即将跌破10万韩元面临破产，M&A组必须赶紧挽救。《协商的技术》每周六日韩国时间22时30分於韩国首播，香港观众同日香港时间23时30分可同步收看。

▼下集预告



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