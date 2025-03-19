IU拍《苦盡柑來遇見你》超敬業！這一幕的妝容竟然不是化的，全靠自己飲酒，非常自然！

IU主演的Netflix新劇《苦盡柑來遇見你》正在熱播中，她進一步升級的演技感染了無數觀眾，被讚是「IU的新人生角色」。

日前，Netflix Korea在YouTube頻道公開了一段影片，IU、文素利和朴海俊一同分享了該劇第2幕（第5至第8集）的幕後故事。



在談到劇中金明（IU 飾）與寬植（朴海俊 飾）在中餐館喝酒的場景時，IU表示：「當時我真的喝了一杯酒。」文素利指著她的臉說：「你的臉有些泛紅。」IU解釋道：「如果用妝容表現紅暈，可能會顯得過於可愛了，但我想呈現真實感，所以就直接喝了酒。」一起出演的朴海俊問道：「我是不是也喝了？」IU答道：「您好像是拍完之後喝的。」朴海俊笑著補充道：「拍完的話，我肯定喝了。」



금명이 관식아빠랑 술마시는 장면 분장으로 하면 자칫 귀엽게 보일 수 있어서 실제로 아이유 언니 한잔 하시고 찍은 거 맞았구낰ㅋㅋㅋㅋ 어쩐지 분장이라기엔 너무 리얼했어 #폭싹속았수다 pic.twitter.com/Sbo8dsD8Rp — 애플 (@appleiu_) March 16, 2025

《苦盡柑來遇見你》以濟州島為背景，講述了愛純（IU/文素利 飾）和寬植（朴寶劍/朴朴海俊 飾）這對男女及其家庭的生活故事。 劇中IU一人分飾兩角，分別扮演媽媽「愛純」和女兒「金明」，展現了精湛的演技。 文素利飾演中年時期的愛純，朴海俊則飾演中年時期的寬植。 而年輕時期的寬植由演員朴寶劍飾演。 該劇通過展現濟州島的美麗風景，細膩刻畫了人與人之間複雜的關係，給觀眾留下了深刻印象。 特別是IU自然流暢的演技和角色之間的化學反應，獲得了極高評價。



此外，《苦盡柑來遇見你》第二幕將於3月21日正式公開。



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