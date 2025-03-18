【雷】《臥底高中》戰鬥升級！徐康俊發現自己被利用，國情院有內鬼

徐康俊、秦基周主演的《臥底高中》正在熱播中，第7、8集收視率基本維持在了6%以上。

國家情報院「國內4組」的特工們在調查第三個怪談時，發現海成在落地鐘上錄下的校歌竟然是四手聯彈。為了找到怪談線索，兩人必須共同演奏校歌，在尋找合適的演奏者過程中，秀雅加入了他們，從而與國內4組展開緊密合作。特別是海成與秀雅展現出完美的團隊默契，成功獲取了校長朴宰文（朴真宇 飾）的指紋，解除了理事長辦公室的保全系統。

盛大的「炳文高之夜」活動正式拉開帷幕。這一天高英勛（趙福來 飾）趁著徐明主（金信祿 飾）與家長們單獨會面時，前往配電室切斷電力。儘管海成與秀雅趁機行動，試圖進入理事長辦公室，電力卻比預期更快恢復，令作戰陷入危機。 為了解決這一突發狀況，朴美貞（尹可爾 飾）與英勛拼盡全力上演即興戲碼，並為了吸引保安注意力，不惜大膽接吻。多虧美貞與英勛爭取到的時間，海成和秀雅順利抵達理事長辦公室前。 然而，保安人員突然出現，被逼入絕境的兩人不得不奮起戰鬥。 經過體能訓練的他們聯手擊敗保全，並成功闖入辦公室。



海成意外得知震撼人心的真相，由於鍵盤故障，兩人未能成功演奏校歌，只得匆忙離開理事長辦公室。然而，海成在徐明主的電腦上刪除瀏覽記錄時，無意間發現了一份名為「作戰計畫書_臥底高校」的檔，其中不僅包括活動作戰計畫，甚至還存有海成的個人檔案...... 看到一切的海成陷入混亂，這才意識到自己正被徐明主利用，並且國情院內部存在內奸。



秀雅在經過一番猶豫後，最終訪問韓承在（李賢昭 飾）掉落的名片上所寫的網址，震驚地發現一份專門為VIP學生造假學校成績得名單。秀雅將這一事實告訴了海成，海成意識到包括宥貞（朴世賢 飾）在內的普通學生們也可能受到影響，因此決定與秀雅聯手調查造假事件。兩人查明，徐明主通過操控學生成績，從他們的家長那裡獲取教育城專案所需的資源。



然而，就在此時海成迎來了新的危機——上級下達中斷任務的命令，他不得不離開學校。海成覺得，這項命令恰好在他們調查內申造假事件後突然到來，實在太過可疑。於是，他故意向徐明主暗示自己知道第四個怪談的內幕，藉此試圖留下來繼續行動。

第8集結尾，秀雅發現李俊浩（盧鍾賢 飾）也涉及造假案，於是匆忙趕往海成的家。可是不久之後秀雅竟被發現倒在地上，鮮血直流...... 《臥底高中》逢星期五、六在「黃Viu」上架，可免費追看劇集的最新中字。



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