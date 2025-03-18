遺屬委託製作的AI影片曝光！金賽綸鮮活亮相：希望大家能記住我明朗、溫暖的一面

已故金賽綸的遺屬公開了通過AI技術製作的金賽綸影像。

YouTube頻道「權英燦TV」上傳了一則題為「<独家>追悼已故金賽綸，遺屬製作的AI影片！不想讓她如此孤單地離去！遺屬加油！正義何在？」的影片， 該影片中呈現了由AI生成的金賽綸影像。



在AI影片中，已離世的金賽綸以鮮活的形象再次站在民眾面前，她說道：「大家好，我是金賽綸。 感謝一直以來愛我、支持我的每一位，和大家一起度過的時光對我來說是無比珍貴的回憶。 能在小小的螢幕和大銀幕上與大家見面，一起歡笑、一起流淚的每一刻，我都感到十分幸福。 從童年時期就開始演戲，受到了許多喜愛。 有時候也有不足之處，或許也讓大家失望過。 儘管如此，依然相信我、等待我的粉絲們，我真的很想向你們表達由衷的感謝。」



此外，AI影片中的金賽綸還向親友們傳達了訊息：「和我一起創造了無數回憶的珍貴朋友們，謝謝你們讓我笑了那麼多，希望你們不要因為我而哭泣。 最後，我親愛的家人們，謝謝你們一直溫暖地包容我、守護我。 爸爸媽媽、弟弟妹妹們，感謝你們始終陪伴在我身邊，給予我力量。 雖然現在已經無法再見到我，但我的心永遠與你們同在。 如果大家還會記得我，希望能記住我明朗、溫暖的一面。 希望你們每個人都能幸福健康地生活。 再次真心感謝大家，我愛你們。」



「權英燦TV」在影片中回顧了金賽綸的影視作品，包括《大叔》、《旅行者》、《道熙啊》、《鄰居》、《魔女寶鑑》、《她們》等，並展示了她的日常照片，最後留言：「與她共度的美好時光，將永遠留存在我們的記憶之中。」



此外，3月17日，已故金賽綸遺屬的法律代理人、法務法人「富裕」律師夫志錫向首爾警察廳提交對YouTuber李鎮浩的訴狀，控告其散佈虛假資訊、涉嫌名譽毀損。

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