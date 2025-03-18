【韓網熱門】演員李伊為金賽綸發聲，韓國演藝圈第一人！曾在《鬼怪》飾演孕婦兒童守護神「三神奶奶」

曾出演《鬼怪》《我的出走日記》等影視作品的演員李伊，昨日在自己的X（前Twitter）寫道：「9歲的孩子什麼都不懂，只是被父母逼著去，15歲的孩子卻被視作什麼都懂，甚至被當成花蛇嗎？」韓網友認為，她是在為金賽綸遭受的不公待遇發聲。



9살은 아무것도 모르고 부모 등쌀에 떠밀려온 아이이고 15살은 세상 다 알아서 꽃뱀 취급합니까 — 2L (@2L_ibnida) March 17, 2025

韓國網友評論：

1. 在所有人都選擇沉默的娛樂圈裡，她是唯一站出來發聲的人...

2. 她真的很有勇氣，這個環境真的讓人感到厭惡

3. … 居然只有她一個人站出來說話，這讓人感到絕望，也更加覺得她了不起

4. 說的太對了ᅲᅲᅲ

5. 李伊一直都在發聲，真的是很帥氣的人ᅲᅲ

6. 總覺得她的發言自帶《鬼怪》裡三神奶奶的語氣ᅲᅲᅲ

7. 你們去看看身邊的國中生，還是小孩啊，高中還是小孩呢，何況國中生

8. 對啊，15歲能懂什麼？ 剛滿20歲踏入社會都還被當成小孩，大家該深思一下，為什麼未成年人會被稱為「未成年」

9. 9歲，正是賽綸電影出道的年紀...

10. 9歲這個話題也許和她在彈劾集會的發言有關，當時大家都說她是被父母逼著去的、罵她的父母，等到她15歲時，大家又突然覺得她已經成熟了、該為自己的選擇負責，甚至把她當做花蛇來攻擊，真的非常雙標



우리나라에서 제일 멋있는 9살 pic.twitter.com/GRoyn1jrjR — 알리미 (@netlyfi) March 16, 2025

11. 感謝妳為賽綸發聲

12. 這才是真正的大女人

出處：https://theqoo.net/hot/3652006208

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