遗属委托制作的AI影片曝光！金赛纶鲜活亮相：希望大家能记住我明朗、温暖的一面

已故金赛纶的遗属公开了通过AI技术制作的金赛纶影像。

YouTube频道「权英灿TV」上传了一则题为「<独家>追悼已故金赛纶，遗属制作的AI影片！不想让她如此孤单地离去！遗属加油！正义何在？」的影片， 该影片中呈现了由AI生成的金赛纶影像。



在AI影片中，已离世的金赛纶以鲜活的形象再次站在民众面前，她说道：「大家好，我是金赛纶。 感谢一直以来爱我、支持我的每一位，和大家一起度过的时光对我来说是无比珍贵的回忆。 能在小小的萤幕和大银幕上与大家见面，一起欢笑、一起流泪的每一刻，我都感到十分幸福。 从童年时期就开始演戏，受到了许多喜爱。 有时候也有不足之处，或许也让大家失望过。 尽管如此，依然相信我、等待我的粉丝们，我真的很想向你们表达由衷的感谢。」



此外，AI影片中的金赛纶还向亲友们传达了讯息：「和我一起创造了无数回忆的珍贵朋友们，谢谢你们让我笑了那么多，希望你们不要因为我而哭泣。 最后，我亲爱的家人们，谢谢你们一直温暖地包容我、守护我。 爸爸妈妈、弟弟妹妹们，感谢你们始终陪伴在我身边，给予我力量。 虽然现在已经无法再见到我，但我的心永远与你们同在。 如果大家还会记得我，希望能记住我明朗、温暖的一面。 希望你们每个人都能幸福健康地生活。 再次真心感谢大家，我爱你们。」



「权英灿TV」在影片中回顾了金赛纶的影视作品，包括《大叔》、《旅行者》、《道熙啊》、《邻居》、《魔女宝鉴》、《她们》等，并展示了她的日常照片，最后留言：「与她共度的美好时光，将永远留存在我们的记忆之中。」



此外，3月17日，已故金赛纶遗属的法律代理人、法务法人「富裕」律师夫志锡向首尔警察厅提交对YouTuber李镇浩的诉状，控告其散布虚假资讯、涉嫌名誉毁损。

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