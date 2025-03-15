金秀賢經紀公司再發聲明！再次反駁未成年交往，稱「想見金賽綸的母親，請隨時聯繫公司」

YouTube 頻道橫豎研究所昨日（14日）再次公開演員金秀賢和已故演員金賽綸的自拍照，今日（15日）金秀賢的經紀公司 Goldmedalist 也發表第二次立場文。

照片公開後，有網友找出金秀賢穿的羽絨外套是2014年的款式，所戴的帽子是2015年末發行，因此金秀賢被質疑在交往時間線上說謊。Goldmedalist 就前一天橫豎研究所公開的照片表示：「橫豎研究所公開的照片是2019年12月14日拍攝的。包含金秀賢和故人私生活照片沒有任何理由可以隨意公開，希望停止散佈個人私生活的行爲。」



Goldmedalist 表示（通過昨晚的直播）已確認金賽綸母親的立場，並說：「失去金賽綸後，母親正在經歷無法用語言形容的痛苦，我們認爲用任何語言來安慰都是不夠的。對於故人所經歷的痛苦，深感悲痛和遺憾。對於母親指出的有關故人的各種報導形態的部分，我們也深有同感。」

接著 Goldmedalist 強調：「金秀賢最近也像本公司發表的立場文一樣，因橫豎研究所的報導而遭受損失。另外，母親的主張中好像也有與本公司想法不同的部分，可能還有一些未知的內容。對此，我們認為如果公開地討論是非，對於爲恢復故人的名譽而想盡辦法的母親，或是對於故人本人來說，都是不合適的。本公司的管理層想和母親見面，進行充分的說明，請隨時聯繫 Gold Medalist 辦公室，謝謝。」



前一天，金賽綸的母親通過橫豎研究所稱：「希望恢復金賽綸作為演員的名譽，糾正虛假新聞，並敦促建立法律和製度，以保障媒體履行使命與責任、防止類似事件再次發生。」（＊延伸閱讀：：金賽綸母親發長文：女兒生前無一家媒體幫忙伸冤，孤獨硬撐3年！控訴李鎮浩等「殺人不犯法」）



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