記者李鎮浩強辯「沒有逼死金賽綸」：打電話給她是並不是為了採訪

YouTuber李鎮浩反駁了已故女演員金賽綸家屬的採訪言論。

日前，李鎮浩通過自己的YouTube頻道「演藝幕後總統李鎮浩」中回應了《日刊體育》發佈的已故演員金賽綸家屬採訪內容，表示：「無論如何，金賽綸去世後，她的家屬一定十分悲痛，在這樣的情況下，她們的名字頻繁出現在報導中，讓我感到沉重。 我向金賽綸深深哀悼，並再次祈願逝者安息。」

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他先是指控《日刊體育》在金賽綸去世當天，僅憑單方面的消息來源撰寫報導，未加核實。 針對他曾三次給金賽綸父親打電話的指控，李鎮浩澄清道：「我從未在喪期內主動聯繫過家屬。 實際上，我本想去悼念金賽綸，但考慮到採訪已經刊登，怕給家屬帶來困擾，所以等到出殯後才行動。 19日出殯後，我總共撥打了三次電話，目的是向家屬『出於道義』表達歉意，因為我曾報導過有關她的內容。」



此外，李鎮浩還提到：「（2月）21日我心情非常沉重，於是前往坡州金賽綸的安息地，但墓地工作人員告訴我，遺體已於20日移至他處。」

據李鎮浩所述，金賽綸的父親在第一次通話中表示「我不知道你是誰，現在精神混亂，無法接聽電話」，隨後便掛斷了。 第二次通話中，他詢問遷葬地點，但遭到拒絕。至於第三次通話，李鎮浩解釋說：「因為有人對我說『你為什麼要聯繫家屬？ 在喪期聯繫合適嗎？』我認為必須直接溝通才能消除誤解，所以撥通了電話。」並強調：「我最初聯繫家屬的目的並非出於採訪。」



對於「金賽綸因觀看他的影片而備受折磨」的指控，李鎮浩謹慎回應：「這是一個極為敏感的話題，我並不想主動提及她的名字。」他透露2024年2月，他曾與金賽綸的兩位經紀人會面，共同探討幫助她復出的問題。 由於輿論壓力過大，他們商議應謹慎處理，並在影片製作過程中保持密切溝通。

李鎮浩還補充：「當部份媒體報導她的戲劇復出與退出、與同行藝人的關係、《獵犬》片段爭議等內容時，我並未涉及相關話題。 在其他媒體對金賽綸發佈了100到300多篇報導的情況下，我的頻道在過去三年中，僅發佈了四條與她相關的視頻。 無論有意還是無意，我的言論再度提及了逝者的名字，這一點，我向金賽綸的家屬深深致歉。 同時，也懇請媒體在報導與逝者相關的話題時，務必慎重。」



此前，《日刊體育》曾刊登金賽綸父親的採訪，指責「包括YouTuber李鎮浩在內的網路自媒體，以及無差別引用其視頻的新聞媒體，使得金賽綸遭受極大痛苦，家人也一同經歷了地獄般的折磨，即使到現在，痛苦仍未結束。」

金賽綸去世後，李鎮浩已刪除所有與她相關的影片。

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