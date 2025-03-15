金秀贤经纪公司再发声明！再次反驳未成年交往，称「想见金赛纶的母亲，请随时联系公司」

YouTube 频道横竖研究所昨日（14日）再次公开演员金秀贤和已故演员金赛纶的自拍照，今日（15日）金秀贤的经纪公司 Goldmedalist 也发表第二次立场文。

照片公开后，有网友找出金秀贤穿的羽绒外套是2014年的款式，所戴的帽子是2015年末发行，因此金秀贤被质疑在交往时间线上说谎。Goldmedalist 就前一天横竖研究所公开的照片表示：「横竖研究所公开的照片是2019年12月14日拍摄的。包含金秀贤和故人私生活照片没有任何理由可以随意公开，希望停止散布个人私生活的行爲。」



Goldmedalist 表示（通过昨晚的直播）已确认金赛纶母亲的立场，并说：「失去金赛纶后，母亲正在经历无法用语言形容的痛苦，我们认爲用任何语言来安慰都是不够的。对於故人所经历的痛苦，深感悲痛和遗憾。对於母亲指出的有关故人的各种报导形态的部分，我们也深有同感。」

接著 Goldmedalist 强调：「金秀贤最近也像本公司发表的立场文一样，因横竖研究所的报导而遭受损失。另外，母亲的主张中好像也有与本公司想法不同的部分，可能还有一些未知的内容。对此，我们认为如果公开地讨论是非，对於爲恢复故人的名誉而想尽办法的母亲，或是对於故人本人来说，都是不合适的。本公司的管理层想和母亲见面，进行充分的说明，请随时联系 Gold Medalist 办公室，谢谢。」



前一天，金赛纶的母亲通过横竖研究所称：「希望恢复金赛纶作为演员的名誉，纠正虚假新闻，并敦促建立法律和制度，以保障媒体履行使命与责任、防止类似事件再次发生。」（＊延伸阅读：：金赛纶母亲发长文：女儿生前无一家媒体帮忙伸冤，孤独硬撑3年！控诉李镇浩等「杀人不犯法」）



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