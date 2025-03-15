金賽綸母親發長文：女兒生前無一家媒體幫忙伸冤，孤獨硬撐3年！控訴李鎮浩等「殺人不犯法」

金賽綸母親昨晚通過「橫豎研究所」直播公開長文聲明，對金秀賢的聲明做出回應、懇請恢復女兒名譽，內容令很多網友感到心痛。

YouTuber橫豎研究所（以下簡稱橫豎研）原本預告將在昨晚直播中公開金秀賢在金賽綸家裡「脫衣洗碗」的照片，但昨日上午金秀賢所屬社發聲明稱他精神狀態很不穩定，金賽綸母親擔心金秀賢輕生，於是拜託橫豎研不要公開那些照片。

金賽綸母親因喪女之痛造成的巨大壓力，出現了面部神經麻痹（面癱）的症狀，日常生活受到嚴重影響。 昨晚的橫豎研直播公開了金母的長文聲明，她再次強調爆料目的是恢復女兒的名譽。



金母：「金賽綸從未對媒體說謊，從未假裝兼職，並非只知道和朋友們享樂，也沒有用偽造的照片引發戀愛傳聞。」金母痛批逼死金賽綸的兩大元兇：李鎮浩及其他「網路拖車部隊」將金賽綸一家推向地獄，前所屬社Goldmedalist稱她PO出的照片「不知是何意圖」，令她被大眾看做是「說謊的、精神不正常的小女孩」。 （*網路拖車部隊 사이버렉카，對特定人和事散佈誇張、惡意、不實消息以獲取流量的八卦自媒體）



金母表示，當時的金賽綸身邊除了家人之外一無所有，以二十出頭的年紀獨自承受了所有的假新聞和難以啟齒的人身攻擊。 李鎮浩和「網路拖車部隊」對已經倒下的金賽綸反復踐踏踢打，媒體不負責任地報導傳播，惡評者不斷附和，導致金賽綸遭到全國性的集體排擠：「孤獨地熬過整整3年，24小時都無法入睡。」



金母透露稱，當時家人曾拜託記者幫忙報導委屈之處，但沒有一家媒體試圖核實真相或伸出援手，都只是一味地轉載李鎮浩、抨擊金賽綸、然後領薪水繼續過生活。 甚至在辦喪事期間，還有Youtuber在身上藏著攝像機來到靈堂，李鎮浩還給遺屬打來電話。



金母認為，李鎮浩等人的行徑就是犯罪，只是法律尚未與時俱進，無法以殺人罪追究責任。 金賽綸家人希望恢復金賽綸作為演員的名譽，糾正虛假新聞，並敦促建立法律和製度，以保障媒體履行使命與責任、防止類似事件再次發生。

此前，金賽綸母親在3月11日也通過橫豎研公開過相似的聲明，訴求都是恢復金賽綸作為演員的名譽，讓她能獲得悼念。



韓國網友對於金賽綸母親的長文感到悲痛和抱歉。 有網友提起2年前曾在某餐廳見到當服務生的金賽綸，那是一家很普通的餐廳，沒有任何媒體報導、也沒有照片，當時的金賽綸十分努力地工作，網友對於沒有幫她講話感到十分後悔。



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